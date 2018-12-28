29 декабря, суббота

"Матч ТВ"

6.30. Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Группа "В" в Виктории. США - Казахстан. Прямая трансляция.

11.15. Хоккей. Молодежный ЧМ. Группа "А" в Ванкувере. Россия - Чехия. Трансляция в записи.

14.25. Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Сампдория". Прямая трансляция.

16.25. Хоккей. ВХЛ. "Русская Классика" (матч на открытом льду). "Нефтяник" (Альметьевск) - "Торос" (Нижнекамск). Прямая трансляция.

20.05. Биатлон. "Рождественская гонка звезд" в Гельзенкирхене (Германия). Масс-старт. Прямая трансляция.

21.20. Биатлон. "Рождественская гонка". Гонка преследования. Прощальный старт Антона Шипулина (выступает в паре с Екатериной Юрловой-Перхт). Прямая трансляция.

0.00 (в ночь на 30 декабря). Хоккей. Молодежный ЧМ. Группа "А". Дания - Швейцария. Прямая трансляция.

2.30 (в ночь на 30 декабря). Хоккей. Молодежный ЧМ. Группа "В". Словакия - Финляндия. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

15.25. Футбол. Чемпионат Шотландии. "Рейнджерс" - "Селтик". Прямая трансляция.

17.55. Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон". Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Арсенал". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 2"

16.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Эмполи" - "Интер". Прямая трансляция.

19.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Болонья". Прямая трансляция.

22.25. Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - СПАЛ. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

17.05, 22.10. Хоккей. Международный турнир "Кубок Шпенглера" в Давосе (Швейцария) с участием ХК "Металлург" (Магнитогорск). Четвертьфиналы. Прямая трансляция.

4.00 (в ночь на 30 декабря). Хоккей. Молодежный ЧМ. Группа "А". Канада - Чехия. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

15.25, 21.55. Дартс. Чемпионат мира по версии PDC в Лондоне (Великобритания). Мужчины. Четвертьфинал. Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

12.20. Хоккей. КХЛ. "Адмирал" (Владивосток) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

"Евроспорт"

12.15, 15.15. Горные лыжи. Этап Кубка мира в Земмеринге (Австрия). Женщины. Слалом. Первая и вторая попытки. Прямая трансляция.

13.30. Горные лыжи. Этап Кубка мира в Бормио (Италия). Мужчины. Супергигант. Прямая трансляция.

16.30. Лыжные гонки. "Тур де Ски". Первый этап в Тоблахе (Италия). Мужчины. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Прямая трансляция.

18.15. Прыжки на лыжах. "Турне четырех трамплинов". Первый этап в Оберстдорфе (Германия). Квалификация. Прямая трансляция.

21.00. Хоккей. НХЛ. "Нью-Джерси" - "Каролина". Прямая трансляция.

0.00 (в ночь на 30 декабря). Хоккей. НХЛ. "Лос-Анджелес" - "Вегас". Прямая трансляция.

"Евроспорт 2"

12.30. Кубок Хопмана в Перте (Австралия). Неофициальный чемпионат мира среди смешанных сборных. Группа "А". Австралия - Франция. Прямая трансляция.

30 декабря, воскресенье

"Матч ТВ"

17.10. Футбол. Чемпионат Англии. "Саутгемптон" - "Манчестер Сити". Прямая трансляция.

19.25. Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут". Прямая трансляция.

4.00 (в ночь на 31 декабря). Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Группа "А" в Ванкувере. Россия - Швейцария. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

14.55. Футбол. Чемпионат Англии. "Кристал Пэлас" - "Челси". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 2"

17.10. Футбол. Чемпионат Англии. "Бернли" - "Вест Хэм". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

6.30. Хоккей. Молодежный ЧМ. Группа "В". Швеция - США. Прямая трансляция.

17.05, 22.10. Хоккей. Международный турнир "Кубок Шпенглера" в Давосе (Швейцария) с участием ХК "Металлург" (Магнитогорск). Полуфиналы. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

21.55. Дартс. Чемпионат мира по версии PDC в Лондоне (Великобритания). Мужчины. Полуфинал. Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

14.45. Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Нефтехимик" (Нижнекамск). Прямая трансляция.

17.20. Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Барыс" (Казахстан). Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ HD"

14.50. Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Куньлунь" (Китай). Прямая трансляция.

17.20. Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Торпедо" (Нижний Новгород). Прямая трансляция.

"Евроспорт"

14.30. Лыжные гонки. "Тур де Ски". Второй этап в Тоблахе (Италия). Женщины. 10 км, свободный стиль. Прямая трансляция.

16.30. Лыжные гонки. "Тур де Ски". Второй этап в Тоблахе (Италия). Мужчины. 15 км, свободный стиль. Прямая трансляция.

18.15. Прыжки на лыжах. "Турне четырех трамплинов". Первый этап в Оберстдорфе (Германия). Основная сессия. Прямая трансляция.

"Евроспорт 2"

12.30. Кубок Хопмана в Перте (Австралия). Неофициальный чемпионат мира среди смешанных сборных. Группа "В". Великобритания - Швейцария. Прямая трансляция.

31 декабря, понедельник

"Матч ТВ"

6.30. Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Группа "В" в Виктории. Казахстан - Словакия. Прямая трансляция.

0.05 (в ночь на 1 января 2019 года). Хоккей. Молодежный ЧМ. Группа "А" в Ванкувере. Дания - Чехия. Прямая трансляция.

4.00 (в ночь на 1 января). Хоккей. Молодежный ЧМ. Группа "А". Россия - Канада. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

14.05. Хоккей. Международный турнир "Кубок Шпенглера" в Давосе (Швейцария) с участием ХК "Металлург" (Магнитогорск). Финал. Прямая трансляция.

2.30 (в ночь на 1 января). Хоккей. Молодежный ЧМ. Группа "В". Швеция - Казахстан. Прямая трансляция.

"Евроспорт"

6.00, 12.00. Теннис. Турнир АТП в Брисбене (Австралия). Прямая трансляция.

15.45. Прыжки на лыжах. "Турне четырех трамплинов". Второй этап в Гармиш-Партенкирхене (Германия). Квалификация. Прямая трансляция.

1 января, вторник

"Матч ТВ"

6.30. Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Группа "В" в Виктории. США - Финляндия. Прямая трансляция.

15.25. Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" - "Лестер". Прямая трансляция.

17.55. Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Фулхэм". Прямая трансляция.

20.25. Футбол. Чемпионат Англии. "Кардифф Сити" - "Тоттенхэм". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

22.55. Дартс. Чемпионат мира по версии PDC в Лондоне (Великобритания). Мужчины. Финал. Прямая трансляция.

"Евроспорт"

6.00, 08.00. Теннис. Турнир АТП в Брисбене (Австралия). Прямая трансляция.

13.45. Лыжные гонки. "Тур де Ски". Третий этап в Валь-Мюстаир (Швейцария). Мужчины. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Прямая трансляция.

Лучшие лыжники мира 29 декабря стартуют на многодневной гонке "Тур де Ски". Трансляции смотрите на телеканале "Евроспорт". Среди явных фаворитов "Тура" россиянин Александр Большунов, выигравший четыре медали на ОИ-2018

15.45. Прыжки на лыжах. "Турне четырех трамплинов". Второй этап в Гармиш-Партенкирхене (Германия). Основная сессия. Прямая трансляция.

18.00. Горные лыжи. Этап Кубка мира в Осло (Норвегия). Мужчины. Женщины. Параллельный слалом-гигант в рампе. Прямая трансляция.

21.00. Хоккей. НХЛ. "Зимняя классика" (матч на открытом льду). "Чикаго" - "Бостон".

4.00 (в ночь на 2 января). Турнир АТП в Брисбене (Австралия). Прямая трансляция.

"Евроспорт 2"

12.30. Кубок Хопмана в Перте (Австралия). Неофициальный чемпионат мира среди смешанных сборных. Группа "В". Великобритания - Швейцария. Прямая трансляция.

2 января, среда

"Матч ТВ"

23.55 (в ночь на 3 января). Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Первый четвертьфинал (в Виктории). Прямая трансляция.

4.00 (в ночь на 3 января). Хоккей. Молодежный ЧМ. Третий четвертьфинал (в Виктории). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

22.55. Футбол. Чемпионат Англии. "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 2"

22.40. Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Саутгемптон". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 3"

22.40. Футбол. Чемпионат Англии. "Борнмут" - "Уотфорд". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Наш Спорт"

18.40. Баскетбол. Еврокубок. Топ-16. Группа "Н". УНИКС (Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

20.35. Баскетбол. Еврокубок. Топ-16. Группа "F". "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Виллербанн" (Франция). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

8.00, 13.30. Теннис. Турнир WTA в Брисбене (Австралия). Прямая трансляция.

"Евроспорт"

8.00. Теннис. Турнир АТП в Брисбене (Австралия). Прямая трансляция.

13.45, 15.45. Лыжные гонки. "Тур де Ски". Четвертый этап в Оберстдорфе (Германия). Дистанционные гонки классическим стилем, масс-старт. Женщины. 10 км. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция.

"Евроспорт 2"

12.30. Кубок Хопмана в Перте (Австралия). Неофициальный чемпионат мира среди смешанных сборных. Группа "А". Австралия - Испания. Прямая трансляция.

3 января, четверг

"Матч ТВ"

6.30. Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Заключительный четвертьфинал (в Ванкувере). Прямая трансляция.

16.50. Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Авангард" (Омск). Прямая трансляция.

20.30. Футбол. Церемония вручения наград "Globe Soccer Awards" в Дубаи (ОАЭ). Ежегодная европейская премия Ассоциации агентов игроков (EFAA) и Ассоциации клубов (ECA). Прямая трансляция.

22.55. Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Ливерпуль". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 3"

23.25. Футбол. Чемпионат Испании. "Вильярреал" - "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

23.25. Баскетбол. Евролига. "Гран-Канария" (Испания) - "Химки". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

8.00, 13.30. Теннис. Турнир WTA в Брисбене (Австралия). Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

14.20. Хоккей. КХЛ. "Куньлунь" (Китай) - "Адмирал" (Владивосток). Прямая трансляция.

16.50. Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Барыс" (Казахстан). Прямая трансляция.

19.20. Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Финляндия) - "Сибирь" (Новосибирск). Прямая трансляция.

"Евроспорт"

6.00. Теннис. Турнир АТП в Брисбене (Австралия). Прямая трансляция.

15.00, 17.00. Лыжные гонки. "Тур де Ски". Пятый этап в Оберстдорфе (Германия). Гонки преследования свободным стилем. Женщины. 10 км. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция.

16.00. Прыжки на лыжах. "Турне четырех трамплинов". Третий этап в Инсбруке (Австрия). Квалификация. Прямая трансляция.

"Евроспорт"

12.00. Теннис. Турнир АТП в Брисбене (Австралия). Прямая трансляция.

14.00. Кубок Хопмана в Перте (Австралия). Неофициальный чемпионат мира среди смешанных сборных. Группа "В". Греция - Швейцария. Прямая трансляция.

4 января, пятница

"Матч ТВ"

16.50. Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Салават Юлаев" (Уфа). Прямая трансляция.

20.55. Баскетбол. Евролига. "Жальгирис" (Литва) - ЦСКА. Прямая трансляция.

0.05, 4.00. Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Полуфиналы (в Ванкувере). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

22.40. Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала (из одного матча, в случае ничьей назначается переигровка на другую дату и на поле гостей первой встречи). "Транмир Роверс" (D-4) - "Тоттенхэм". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 3"

20.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Леванте" - "Жирона". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Наш Спорт"

9.55. Хоккей с мячом. Суперкубок России. "СКА-Нефтяник"(Хабаровск) - "Динамо" (Москва). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

6.00. Теннис. Турнир WTA в Брисбене (Австралия). Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

14.20. Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Амур" (Хабаровск). Прямая трансляция.

16.50. Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Автомобилист" (Екатеринбург). Прямая трансляция.

19.20. Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Минск, Белоруссия) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

"Евроспорт"

8.00. Теннис. Турнир АТП в Брисбене (Австралия). Прямая трансляция.

15.45. Прыжки на лыжах. "Турне четырех трамплинов". Третий этап в Инсбруке (Австрия). Основная сессия. Прямая трансляция.

"Евроспорт 2"

12.30. Кубок Хопмана в Перте (Австралия). Неофициальный чемпионат мира среди смешанных сборных. Группа "А". Австралия - Германия. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.