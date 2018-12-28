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Рубрика: Экономика

Самые выгодные и провальные вложения денег в этом году

Текст: Татьяна Леонтьева
Деньги в этом году выгоднее всего было вкладывать в палладий. А самыми провальными оказались инвестиции в фаворита-2017 - биткоин.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

К такому выводу пришли аналитики ФинЭкспертизы, исследовав по просьбе "Российской газеты" 14 инвестиционных инструментов. Как выяснилось, только девять из них принесли реальную прибыль в рублях.

Подсчитали - прослезились

Если бы в январе вы положили 300 тысяч рублей наличными "под матрас", то в декабре купить на них можно было бы аналогичных товаров меньше на 9 тысяч 837 рублей.
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То есть покупательная способность этих средств снизилась на 3,28 процента, подсчитали аналитики. Но это сущие копейки по сравнению с биткоином. Здесь потери составили внушительную сумму - 213 тысяч 464 рубля или 71,15 процента.

Обезличенные металлические счета в серебре, платине и золоте тоже не порадовали, хотя до потерь с биткоином им далеко. По итогам 2018 года они упали на 15,37 процента, 15,16 процента и 5,91 процента соответственно.

Нескромное обаяние доллара

Если сумму, эквивалентную 300 тысячам рублей, вы хранили в наличных евро, то заработок составил бы 3 тысячи 150 рублей (всего 1,05 процента). На банковских вкладах - 3 тысячи 841 рубль (2,28 процента).

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Совсем другой расклад по доллару. Ваш заработок составил бы 24 тысячи (8 процентов), если хранили бы американскую валюту дома. И 26 тысяч 30 рублей (8,68 процента) - на банковском вкладе.

Для сравнения: рублевые депозиты принесли 4 тысячи 875 рублей или 1,62 процента.

Сорок шестой стал первым

Рекордной стала доходность обезличенных металлических счетов в палладии. Ни одно другое вложение не сможет с ней соревноваться в этом году. Владельцы палладиевых ОМС заработали по 10,2 процента реального рублевого дохода или по 30 тысяч 588 рублей на каждые 300 тысяч вложений. Лучший результат доллара, напомним, на 4 тысячи 558 рублей меньше.

Фото: depositphotos.com
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"А если посмотреть в ретроспективе, например, за два года, то мы увидим, что палладий вообще стал единственным металлом с положительной доходностью, - комментирует результаты исследования генеральный директор компании ФинЭкспертиза Нина Козлова. - За два года доходность обезличенных металлических счетов снизилась практически по всем металлам. Стоимость ОМС в золоте упала на 8,2 процента, в серебре - на 23,6, в платине - на 21,6. И это данные только в номинальном исчислении. С учетом инфляции эта цифра еще выше. На фоне падения основных металлов ОМС в палладии выросли на 40 процентов".

Главной причиной такого роста, по словам Нины Козловой, стал дефицит палладия в общемировом масштабе - спрос на металл растет, а его добыча снижается. Палладий активно используется в ювелирном производстве, однако сейчас, уточняет эксперт, главным катализатором спроса стали автопроизводители. Справка: палладий - 46 элемент таблицы Менделеева.

Подробности - в завтрашнем номере "Российской газеты".

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