Для предновогодней суеты у грузооператоров есть емкое определение - период пиковых нагрузок. Он длится с ноября и по декабрь включительно. По тому, насколько четко и оперативно компания ведет обслуживание рейсов, доставку и складирование грузов на терминале, судят о ее состоятельности. Грузоперевозчик "Шереметьево-Карго" ("ШК") под самый Новый год позвал своих партнеров на "Встречу друзей" в одну из столичных гостиниц. Она прошла во второй раз.

На пике

Атмосфера встречи была теплой. Действительно, встреча друзей. Тем более, что уровень доверия между ними высокий. Пришли несколько десятков представителей авиакомпаний, экспедиторов, таможенных брокеров, получателей и отправителей грузов. Те, кто давно работает с "ШК", а также новички. В уходящем году грузоператора выбирали как отечественные компании (например, "Уральские авиалинии", Nordwind Airlines), так и зарубежные (Air Arabia и др).

Специалисты "Шереметьево-Карго" провели видеоэкскурсию по предприятию, показали все этапы производственной технологической цепочки. Гостям продемонстрировали то, что никто из обычных людей увидеть не может. В первую очередь, реконструированные складские помещения. Очередной этап проекта по обновлению и переоснащению складов завершился в уходящем году. В результате проведенных работ были существенно расширены зоны напольного и стеллажного хранения грузов, а также зона проведения таможенного досмотра. Согласно переоформленному свидетельству СВХ, объем полезного хранения увеличился на 8 тысяч кубических метров.

Заместитель директора по продаже и маркетингу Марина Соложенцева рассказала о развитии системы Cargo TV. Это ноу-хау компании. Использование телекоммуникационных и IT-технологий позволили поднять работу системы управления и контроля на новый уровень. Производственные процессы терминала стали полностью прозрачны и понятны для клиентов. Никаких "темных" пятен. В режиме онлайн можно следить за перемещениями грузов, а в случае возникновения спорной ситуации легко восстановить хронологию событий и докопаться до сути.

Производственные процессы терминала полностью прозрачны. В режиме онлайн можно следить за перемещениями грузов, а в случае возникновения спорной ситуации легко восстановить хронологию событий

Наверное, именно так и должно выглядеть производство, на котором наведен образцовый порядок. Есть, правда, одна важная оговорка, дающая представление о том, каких усилий это стоит. Площадь складских помещений тут измеряется десятками тысяч квадратных метров. А характеристики высоты вполне соизмеримы с многоэтажным домом. Но и это еще не все: здесь есть З2 раздельные зоны хранения термочувствительных грузов, валидированные по стандарту GDP камеры хранения. Работают склад ценных и опасных грузов, обустроены отдельные помещения для приема и передержки животных. И при этом найдется все необходимое, чтобы они чувствовали себя комфортно. Крохотный цыпленок и тот не потеряется.

Сохранность и безопасность в "Шереметьево-Карго" отдали также под беспристрастный контроль IT-решений. Это две уникальные разработки компании - Cargo security и Cargo safety. Они встраивались с момента образования компании - 30 лет."Шереметьево-Карго" работает в аэропорту с 1989 года, имеет 286 акционеров, причем это не посторонние люди, а непосредственно бывшие и действующие работники предприятия. В число акционеров, к слову, входит и международный аэропорт "Шереметьево" (8,9% акций принадлежит аэропорту).

Кстати, специалисты грузооператора выступают в качестве экспертов на крупных логистическиъх форумах и конференциях в России и за рубежом.

О птичках и не только…

Заместитель начальника складов временного хранения "Шереметьево-Карго" Никита Попов рассказал на "Встрече друзей" о проектах по обслуживанию грузов специальных категорий. Прежде всего, речь шла об обслуживании фармацевтических грузов: вводе новых зон обслуживания в эксплуатацию, пройденной GDP валидации камер хранения, обучении персонала по программам Csafe и Envirotainer. Но помимо этого, "Шереметьево-Карго" занимается транспортировкой и доставкой "нестандартных" отправлений.

Живой интерес публики вызвал, в частности, рассказ о перевозке животных. В этом году, например, "переместили" в щадящем режиме 600 голов крупного рогатого скота (в том числе - элитные породы животных), и в частности, десятки тысяч цыплят, сотни поросят, не говоря о домашних животных.

Были и совершенно экзотические "грузы" в течение года. Компания помогала доставить в Россию цирковых львов. Окский заповедник поблагодарил авиакомпанию "ИКАР" и "Шереметьево-Карго" за быстрое обслуживание и бережное отношение к самке японского журавля (ее переправляли в Благовещенск). Это редчайший вид этой птицы в России.

Не случайно постоянными партнерами грузооператора являются зоопарки, цирки, дельфинарии, поставщики экзотических птиц и животных, птицефабрики, агрокомплексы, зверохозяйства. Обслуживание живых животных производится в приоритетном порядке.

- Любой нестандартный, крупногабаритный груз специалисты "ШК" найдут, как упаковать и скомплектовать, - заверил Никита Попов.

Мало кто знает, что именно этот грузооператор имеет прямое отношение к Сочинскому этапу Гран-При "Формулы 1". Автомобили на гоночный круг доставляются с помощью опытных, квалифицированных специалистов "Шереметьево-Карго".

Более того, легкомоторные самолеты на чемпионат мира Red Bull Air Race 2018, который проходил в Казани, также оформлялись, укомплектовались "ШК". Несмотря на свою громоздкость, этот груз нуждался в самом бережном отношении.

Для трудных технологических задач тут находят инновационные IT-решения. В этом клиенты компании убеждались неоднократно. И на "Встрече друзей" представители Air China, Major Cargo Service, FF Cargo рассказали о своих проектах сотрудничества с "ШК".

От партнеров прозвучало немало вопросов, но почти все благодарили компанию за четкость и слаженность. Настроение многих выразили представители компании "Транссертико". "Ваш вектор развития, - говорили выступавшие, - очень близок к нашему. Цифрофизация, автоматизация, оптимизация процессов - это то, на что нацелены и мы. Это - тренды сегодняшнего дня и ближайших лет, о необходимости которых говорит глава нашего государства. Но при этом отдельная благодарность специалистам "Шереметьево- Карго" за то, что IT-технологии не подменяют вашу клиентоориентированность. Вы остаетесь компанией, которая умеет слышать партнера, договариваться, идти навстречу и оказывать поддержку. Человеческий фактор - это то, что у вас есть, и по всему видно, как вы им дорожите", - отметили представители компании "Транссертико".

Выступавшие сошлись во мнении, что если бы подобных компаний было больше, то и навести порядок в самом масштабном и статусном сегменте и в других аэропортах страны было бы легче. Там, где все ясно и прозрачно, нет шансов для использования мутных схем в интересах рукопожатных компаний. Это как с правдой - говорить ее легко и приятно...

Прорыв

На "Встрече друзей" мало вспоминали о трудностях, с которыми грузоперевозчик сталкивается в ежедневной работе. А минувший год не был простым и безоблачным в главном аэропорту страны. Случались инциденты на взлетной полосе, задержки рейсов, грузооператор продолжает сталкиваться с серьезными препонами в работе - то проблемы с допуском спецтехники на перрон, то с оформлением пропусков для специалистов "ШК". То просто путаница фамилий. Причем, не одной двух, а нескольких десятков.

Казалось бы, рутинные дела. В каком крупном аэропорту мирового значения их нет? Но почему мы пока не в силах победить эту злую рутину, превращающуюся иногда в абсурд и даже намеренный умысел? Не хотим, не можем, боимся? А в итоге теряем время на разборку жалоб, вполне, кстати, законных, вместо того, чтобы продуктивно и профессионально работать.

Конечно, конкуренция - явление многоплановое и многообразное, подверженное субъективизму, влиянию личного фактора и многим другим вещам. Предвидя возможные риски, "Шереметьево-Карго" отдает предпочтение малогабаритной и маневренной технике. Здесь важно понимание того, что при организации сложной цепочки по быстрому и качественному обслуживанию грузов далеко не вся спецтехника применима для работы в пределах аэропорта. Именно так родился совместный проект с Минским тракторным заводом. Многофункциональную машину партнеры-белорусы делали под конкретный заказ, чтобы и грузы оперативно перемещались, и работать под бортом было удобно и безопасно всем.

Подобная тщательность ко всем деталям производственного процесса позволила "ШК" за все время работы не допустить ни одного эмбарго на перевозку грузов авиакомпаний. Показатель весьма достойный.

При этом участники "Встречи друзей" с сожалением отмечали, что другие грузоперевозчики недостаточно внимания уделяют работе с клиентами. А ведь немало вопросов возникает, причем даже от высоких инстанций, например, Федеральной антимонопольной службы.

Разумеется, перед Новым годом лучше говорить о приятных вещах, а не о антиконкурентных соглашениях, дискриминации таксопарков, не выданных вовремя пропусках, штрафах, висящих, словно снежные декабрьские карнизы, над головами потенциальных и реальных нарушителей. И хотя жесткая конкуренция давит, все же слаженная работа дает результат гораздо больший и нужный. Она дает настоящий прорыв, тот самый, о котором совсем недавно говорилось вполне искренне и серьезно на встрече главы государства с представителями СМИ.