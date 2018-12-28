Швейцарский часовой бренд TAG Heuer открыл зимний бутик в Сочи

28 декабря на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи открывается зимний бутик швейцарского часового бренда TAG Heuer, который проработает три месяца.

"… В новом году мы хотим радовать наших клиентов новыми нестандартными форматами презентации бренда и это одно из них. Мы уверены в успехе зимнего бутика TAG Heuer, где будут представлены все актуальные коллекции бренда. Здесь каждый поклонник TAG Heuer сможет найти идеальные часы как для занятий спортом, так и для официальных мероприятий", - сообщил генеральный директор TAG Heuer в России Олег Кайдалов.

В качестве площадки для бутика "Роза Хутор" выбрали неслучайно: в горнолыжный сезон это место посещают свыше 900 тысяч российских и иностранных туристов, в том числе, представители потенциальной аудитории TAG Heuer.

Пространство бутика TAG Heuer площадью 50 квадратных метров, выполнено в характерных для бренда черно-красных тонах и представляет собой современную конструкцию в стилистике #DontCrackUnderPressure

(#НеСдаватьсяПодНатиском). Локация для него выбрана более, чем удачная:

на площади Мзымта, перед подъемником "Олимпия".