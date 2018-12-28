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Рубрика: В мире

Сирийская армия заняла город Манбидж

Текст: Екатерина Забродина

В Дамаске заявили о том, что сирийская армия вошла в город Манбидж на севере страны, примерно в 85 километрах от Алеппо, который до сих пор находился под контролем формирований местных курдов. Террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) оттуда выбили еще в 2016-м году курдские силы самообороны. Однако до сих пор Манбиджу угрожало возобновление боевых действий - на него нацеливалась Анкара в рамках и в продолжение операции "Щит Евфрата", которую проводила к западу от приграничной реки, разделяющей Турцию и Сирию.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Как сообщили в генштабе вооруженных сил САР, над городом в пятницу был водружен флаг республики, а всем его жителям гарантируется неприкосновенность и защита. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявлял о готовности начать в Манбидже военную операцию, если его не покинут курдские подразделения, которых в регионе поддерживают США.

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