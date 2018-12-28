СМИ: Британцам не рекомендуют на праздники питаться в общепите

Ежегодно на борьбу с ожирением британские власти тратят порядка 6,1 миллиарда фунтов. Общие потери экономики оцениваются в 27 миллиардов фунтов, сообщает газета The Times.

По оценкам Национальной службы здравоохранения, две трети взрослых имеют повышенный вес. Каждый третий ребенок в возрасте от двух до пятнадцати лет страдает ожирением. Все больше детей переходят в старший возраст с увеличенной массой тела.

Специалисты пришли к выводу, что питание вне дома усугубляет проблему. Еда в ресторанах, барах и закусочных имеет большие порции и содержит значительное количество соли, сахара и жиров. Почти 27 процентов из числа опрошенных граждан хотя бы один раз в неделю едят фастфуд.

По данным департамента здравоохранения и социальной защиты, в Великобритании насчитывается порядка 50 тысяч точек быстрого питания и ресторанов на вынос. В среднем таких заведений больше в бедных районах. Увеличение потребляемого фастфуда рассматривается как важный фактор появления тучных людей.

Кроме того, Национальная служба здравоохранения обязала предприятия общепита указывать в меню количество калорий разных блюд. Совещание по этому вопросу прошло в сентябре текущего года. Обеспокоенность вызывают небольшие точки питания, которые несколько раз в день меняют меню. Они не всегда следуют рекомендациям. Со своей стороны, сфера торговли обвиняет правительство в стремлении держать все под контролем.