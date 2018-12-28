СМИ: Вашингтон потребовали от Сеула увеличить расходы на контингент из США

Следуя указанию Дональда Трампа, США оказывают сильнейшее давление на Южную Корею, требуя увеличить расходы Сеула на содержание американского контингента в Корее сразу на 50 процентов. Кроме того, Вашингтон хочет каждый год пересматривать соглашения о доле этих расходов, чтобы иметь возможность постоянно заставлять союзника раскошеливаться.

Сеул пока категорически не желает принимать условия США. Десять раундов переговоров по этому поводу завершились безрезультатно. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах Южной Кореи, сообщили южнокорейские СМИ. Напомним, что на территории Республики Корея размещен американский военный контингент общей численностью около 28 500 человек. Корея на безвозмездной основе предоставляет американцам территорию для нахождения войск.

Расходы по обеспечению деятельности контингента США союзники оплачивают совместно, регулярно пересматривая конкретные суммы. В целом тенденция такова, что Сеул постепенно платит все большую долю общей суммы расходов по пребыванию войск США, тогда как доля американцев сокращается. Как отметили сразу несколько изданий Южной Кореи, цитируя анонимный "источник в дипломатических кругах", в ходе состоявшихся 11-13 декабря американо-корейских переговоров по вопросу об оплате пребывания расходов контингента США в Корее представители Соединенных Штатов потребовали резко увеличить корейскую долю.

Источник утверждает, что США потребовали увеличить расходы корейцев "примерно на 50 процентов", увеличив сумму до 1 триллиона 300 миллиардов вон (около 1 700 млн долл). Отметим, что в настоящий момент Корея выплачивает по этой статье 960 миллиардов 200 миллионов вон (ок. 860 млн. долл.) в год. Это составляет примерно 42 процентов всех средств, необходимых для обеспечения нахождения военных США. Остальные 58 процентов оплачивает Вашингтон. Кроме того, представители Соединенных Штатов, ссылаясь на указание президента Дональда Трампа, потребовали, чтобы отныне доля расходов согласовывалась не раз в пять лет, как было до сих пор, а ежегодно.

Как признали в Сеуле, все эти требования крайне невыгодны для Южной Кореи. В случае согласия принять условия "главного союзника" корейцам платить значительно больше. США, кроме того, получат возможность каждый год повышать корейскую долю в общем бюджете на содержание контингента. На переговорах Южная Корея отвергла эти требования, а стороны не смогли договориться о дате следующих консультаций. До сих пор десять раундов диалога по вопросу о расходах по пребыванию контингента США закончились безрезультатно. В Сеуле признают, что проблему необходимо решать, войска США им нужны для сдерживания угрозы КНДР, но не хотят платить так много.

Однако корейцы понимают, что все это - лишь часть общей линии Трампа, который намерен, как он уже неоднократно подчеркивал, добиться от союзников того, чтобы они "раскошелились" за американскую защиту. В противном случае американский лидер доходил до угроз сократить присутствие войск США, а этого в Сеуле не хотят допустить. В целом правительство Южной Кореи согласно платить немного больше, но не желает соглашаться на такое резкое повышение. В Сеуле практически все влиятельные политические партии отмечают, что войска США им необходимы.

С другой стороны, ряд корейских экспертов указывают, что следует учитывать и стоимость аренды земли, на которой находятся военные объекты США, но не платят за это. Если это учесть, то получится, что доля Сеула в обеспечении бюджета контингента США превысит 70 процентов. Одновременно высока вероятность, что правительство Южной Кореи намеренно допустило утечки в прессу содержания требований США, чтобы мобилизовать общественное мнение и оказать давление на американцев. Когда дело доходит до обсуждения сумм оплаты в рамках различных проектов, корейцы неоднократно показывали себя очень неуступчивыми переговорщиками, борясь за каждую вону и регулярно прибегали к самым разным уловкам, чтобы получить желаемый результат.