Снятие наличных с карт иностранных банков возьмут под контроль

Операции по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков возьмут под обязательный контроль. Соответствующий документ подписал президент страны Владимир Путин. Закон опубликован на официальном портале правовой информации​​​.

В частности, он расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных денег с использованием платежных карт иностранных банков, зарегистрированных за границей. Целью такого механизма является анализ денежных потоков и выявление схем финансирования терроризма и экстремистской деятельности.

Перечень иностранных государств, операции по банковским продуктам которых будут подлежать контролю, определит Росфинмониторинг. Данная мера направлена на обеспечение безопасности России.

Напомним, в настоящее вреия банки обязаны информировать Росфинмониторинг о банковских операциях на сумму, превышающую 600 тысяч рублей, а также о сделках с недвижимостью, стоимость которой превышает три миллиона.