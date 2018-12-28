Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года.)

4725. Информационный материал в форме текстового обращения жителя Кабардино-Балкарской Республики Джалпуева А.Т. под названием "Омра (Приказ) номер 7", обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга глобальной телекоммуникационной сети Интернет на сайте "www.islamdin.com" (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 29.04.2011);

4726. Информационный материал - "Алий Пщыгъуэтыж: "Хэт дызэдэIуэн хуейр" ("Кого должны слушать"), обнаруженный в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет на экстремистском веб-ресурсе www.djamaattakbir.com (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 23.07.2013);

4727. Информационный материал - текстовый документ под наименованием "Противникам Кавказского Имарата", обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга МИС Интернет на сайте "www.jamaattkbr.com" (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 16.09.2011);

4728. Видеофайл "Автономный Русский Марш в Новосибирске" размещенный в сети "Интернет" на сайте http://vkontakte.ru на странице http://vkontakte.ru/idpzkix (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.12.2013);

4729. Видеофайл "Русский марш 2011 Москва (общественное мнение)", размещенный в сети "Интернет" на сайте http://vkontakte.ru на странице http://vkontakte.ru/idpzkix (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.12.2013);

4730. Видеофайл "Русские националисты", размещенный в сети "Интернет" на сайте http://vkontakte.ru на странице http://vkontakte.ru/idpzkix (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.12.2013);

4731. Материалы интернет-сайта www.poiskpravdy.com (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.01.2015);

4732. Информация, размещенная в сети Интернет (интернет-ресурс с URL-адресом http://vk.com/topic-20680857_24098677 (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.04.2015);

4733. Видеоролик под названием "А.С.А.В.", размещенный Кожевниковым B.C. на интернет-странице по адресу http:/vkontakte.ru/id51137692 в социальной сети "WWW.VKONTAKTE.RU" (решение Сургутского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2012);

4734. Видеоролик под названием "На беспредел ответим бесприделом. Вайна так вайна", размещенный Кожевниковым B.C. на интернет-странице по адресу http:/vkontakte.ru/id51137692 в социальной сети "WWW.VKONTAKTE.RU" (решение Сургутского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2012);

4735. Видеоролик под названием "Как чурки обращаются с русскими девушками!", размещенный Кожевниковым B.C. на интернет-странице по адресу http:/vkontakte.ru/id51137692 в социальной сети "WWW.VKONTAKTE.RU" (решение Сургутского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.11.2012);

4736. Видеоролик под названием "Чечня XXI век. ...нецензурная брань... - антифашистским смотреть обязательно!", размещенный Кожевниковым B.C. на интернет-странице по адресу http:/vkontakte.ru/id51137692 в социальной сети "WWW.VKONTAKTE.RU" (решение Сургутского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2012);

4737. Видеофайл "Дуа Шейха Мухаммада аль-Мухсиний), расположенный в сети Интернет на сайте "vkontakte.ru" на странице http://vk.com/id17075590 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.08.2012);

4738. Фотоматериалы, размещенные в сети "Интернет" на сайте "vkontakte.ru" на странице http://vk.com/albums-3966396, и на сайте "Русский марш" на странице http://rmarsh.info/category/fotoreportazhi (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2014);

4739. Материалы, размещенные на персональной странице Новоженина О.Ю. в социальной сети "ВКонтакте", с индивидуализированным адресом http://vk.com/id109508250, на сайте: www.vk.com, а также размещенных в группе "Misanthropic division Siberia" в социальной сети "ВКонтакте" с индивидуализированным адресом: http://vk.com/md_siberia, на сайте: www.vk.com (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.08.2015);

4740. Материалы - видеофайл, фотографии и текст, расположенные в сети "Интернет" на сайте "vkontakte.ru" по адресу: http://vkontakte.ru/id46177005 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.03.2012);

4741. Видеообращение лидера РОО "Совесть" Аюпова Р.Н., размещенного на интернет-сайте http://vk.com/osurgut (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.02.2016);

4742. Видеоролик под названием "Автономы: Как сделать трафарет", размещенный Кожевниковым B.C. на интернет-странице по адресу http:/vkontakte.ru/id51137692 в социальной сети "WWW.VKONTAKTE.RU" (решение Сургутского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.11.2012);

4743. Материал, размещенный для всеобщего обозрения в сети "Internet" на интернет-странице в социальной сети "Vkontakte" под названием "День крещения Руси 2012-Интернет-акция" с индивидуальным адресом http://vk/com/event39269377 на сайте "www.vkontakte.ru", с IP-адреса: 188.17.11.97 печатный текст, начинающийся словами " В ночь 27/28 07.12. планируется..." и заканчивающийся словами "...не дадим хрюсам спокойно праздновать!" (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.01.2015);

4744. Материал, размещенный для всеобщего обозрения в сети "Internet" на интернет-странице в социальной сети "Vkontakte", с индивидуальным адресом http:// vkontakte.ru/id7662348, на сайте "www.vkontakte.ru" с IP-адреса: 90.150.33.233 для всеобщего использования видеозаписи под названием "Ветераны РАО на выезде", "Антифа", "партия Гитлера благословима", "Русский очнись! Против тебя идет война" (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.01.2015);

4745. Материал, размещенный для всеобщего обозрения в сети "Internet" на интернет-странице в социальной сети "Vkontakte", в разделе "Фотоальбомы" с индивидуальным адресом http://vk.com/id162483176 на сайте "www.vk.ru", с IP-адреса: 37.60.17.45, для всеобщего использования изображения, в которых визуальная составляющая сопровождается текстом под названием: "95 лет жидовского ига в России", "Великая еврейская революция в России, еще завется русской, потому, что там было 60 000 000 русских трупов", "А унтерменши-то - арийцами считались, с самого 1941 года!", "Жидяра", "А причем тут жиды?" (решение Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.01.2015);

4746. Видеоролик под названием "Запрещенный ролик, года молодежи в России для всех русских!", размещенный Кожевниковым B.C. на интернет-странице по адресу http:/vkontakte.ru/id51137692 в социальной сети "WWW. VKONTAKTE. RU" (решение Сургутского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.11.2012);

4747. Видеофайл "Гнев мусульман Нижневартовска на невинность мусульман", размещенный в сети "Интернет" на сайте http://www.yotube.com (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.01.2013);

4748. Видеоролик "Предателям" продолжительностью 3 минуты 42 секунды, размещенный Агахановым И.И. на интернет-странице по адресу http:/vkontakte.m/id28816168 в социальной сети "www.Vkontakte.ru" (решение Пыть-Яхского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.10.2013);

4749. Видеофайл "мухаммад хассан "кто такие террористы и экстремисты?", размещенный в сети "Интернет" на сайте "vkontakte.ru" по адресу: http://vk.com/id53709462 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.03.2013);

4750. Видеофайл "Мухаммад аргунский!", размещенный в сети "Интернет" на сайте "vkontakte.ru" по адресу: http://vk.com/id53709462 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.03.2013);

4751. Видеофайл "маленький проповедник джихада (проповедник аммар)"), размещенный в сети "Интернет" на сайте "vkontakte.ru" по адресу: http://vk.com/id53709462 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.03.2013);

4752. Материал видеофайла "Таухид. Причины войны с исламом. Шейх Аль-Хувейни", размещенный в сети "Интернет" на сайте "vkontakte.ru" на странице http//vk.com/id155522471 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2014);

4753. Видеофайл: "Беспрецедентные аресты мусульман", размещенный в сети "Интернет" на сайте "vkontakte.ru" под именами "Ирик Зуфарович Галимов" http://vk.com/id144437728, "Ильнур Габбасов" http://vk.com/tawatur, "Марат Туляков" http://vk.com/id5807973, "Олег Сахновский" http://vk.com/ id14437728, "Марсель Габбасов" http://vk.com/ id102429675 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.07.2013);

4754. Видеофайл: "Пощечина тем, кто призывает мусульман обратиться в ООН", размещенный в сети "Интернет" на сайте "vkontakte.ru" под именами "Ирик Зуфарович Галимов" http://vk.com/id144437728, "Ильнур Габбасов" http://vk.com/tawatur, "Марат Туляков" http://vk.com/id5807973, "Олег Сахновский" http://vk.com/ id14437728, "Марсель Габбасов" http://vk.com/id102429675 (решениеНижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.07.2013);

4755. Видеофайл: "В ЧЕЧНЕ", размещенный в сети Интернет на сайте "vkontakte.ru" по странице: http://vk.com/id95249517 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.09.2013);

4756. Видеофайл: "Важность святости крови мусульман", размещенный в сети Интернет на сайте "vkontakte.ru" по странице: http://vk.com/id95249517 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.09.2013);

4757. Видеофайл: "Аль Маут", размещенный в сети Интернет на сайте "vkontakte.ru" на странице: http://vk.com/id95249517 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.09.2013);

4758. Видеофайл: "о джихаде", размещенный в сети Интернет на сайте "vkontakte.ru" на странице: http://vk.comid95249517 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.09.2013);

4759. Видеофайл: "Азербайджанец против Русских", размещенный в сети Интернет на сайте "vkontakte.ru" на странице: http://vk.com/id95249517 (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.09.2013);

4760. Материалы видеофайла, расположенного в сети интернет-сайта www.vk.com "ВКонтакте" на странице пользователя http://vk.com/id58024944, имеющие название "Спецслужбы в Татарстане продолжают пытки мусульман" продолжительностью 5 мин. 39 сек. (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.11.2016);

4761. Материалы видеофайла, расположенного в сети интернет сайта www.vk.com "ВКонтакте" на странице пользователя http:// vk.com/id58024944, имеющие название "Остановите репрессивную политику. НИЖНЕВАРТОВСК 2013" продолжительностью 9 мин. 04 сек. (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.11.2016);

4762. Материалы видеофайла, расположенного в сети интернет сайта www.vk.com "ВКонтакте" на странице пользователя http:// vk.com/id58024944, имеющие название "Революционеры из Уфы" продолжительностью 57 мин. 05 сек.(решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.11.2016);

4763. Печатное издание книга Ибрахим Малик. Перенесение и вознесение Пророка (с.г.в.) или кто был первым космонавтом. - Казань: Издательство ОАО ПИК "Идеал-Пресс", 2006, 224 с. (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.11.2016);

4764. Печатное издание брошюра Кылавуз С.А. Исламское вероучение. Перевод с турецкого. - М.: Благотворительный фонд содействия духовному развитию личности "ИХЛАС", ООО "Издательская группа "САД", 2007, 212 с. (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.11.2016);

4765. Печатное издание брошюра (распечатка формата А5) "Политический обзор истории пророков" (решение Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.11.2016).

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