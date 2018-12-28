Транзит российского газа через Украину снизился на 7 процентов

"Нафтогаз" заявил о снижении прокачки российского газа в Европу через территорию Украины. Об этом говорится в сообщении компании по итогам публикации финансовой отчетности за январь-сентябрь.

"Объемы транзита газа по результатам девяти месяцев 2018 года снизились на семь процентов и составили 65,4 миллиарда кубометров. Одной из главных причин уменьшения объемов транзита через украинскую газотранспортную систему является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream - OPAL", - говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза".

Российский трубопроводный газ "Газпром" поставляет в европейские страны несколькими маршрутами: по "Северному потоку" через Балтийское море, транзитом через Польшу, Белоруссию и Украину. В качестве альтернативы и в дополнение к действующим маршрутам сейчас строятся "Турецкий поток" через Черное море и вторая балтийская магистраль - "Северный поток-2".