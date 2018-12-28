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Рубрика: В мире

Украинская семья потеряла квартиру из-за кредита на телефон

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Судебные приставы на Украине отобрали трехкомнатную квартиру у жительницы Киевской области из-за задолженности по кредиту. По словам должницы, кредит на телефон (около восьми тысяч рублей) она оформила по просьбе знакомого в 2006 году, который и должен был его погасить, однако не выполнил обещание.

Фото: depositphotos.com
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Через десять лет после покупки смартфона женщине позвонили сотрудники исполнительной службы и попросили предоставить реквизиты для перечисления остаточных средств после продажи жилья на электронных торгах.

Как сообщает издание Politeka, в 2014 году задолженность составила 39 тысяч гривен (100 тысяч рублей), после чего банк подал на должницу в суд. Как выяснилось, ее знакомый не сделал ни одного платежа по выплате кредита.

Женщина посетовала, что за десять лет ей ни разу не звонили из банка. Повестки в суд приходили по адресу прописки, где она не проживает.

Всего женщина получила от продажи своего трехкомнатного жилья 400 тысяч гривен (около миллиона рублей). Она собирается подать апелляционную жалобу. Между тем в исполнительной службе подчеркивают, что делали все по закону.

В мире экс-СССР Украина
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