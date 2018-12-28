Умный обогреватель и портативный пылесос Xiaomi вызвали ажиотаж

Компания Xiaomi представила два новых устройства, которые вызвали у пользователей невиданный ажиотаж.
Во-первых, китайский бренд представил умный обогреватель. Им можно управлять голосом, и он имеет поддержку Wi-Fi, что позволяет регулировать температуру через смартфон с приложением Mijia или умную колонку.
Устройство безопасно для использования в ванной и других мокрых помещениях. Обогрев можно ставить на определенную температуру - от 20 до 32 градусов.
Xiaomi sells over 30,000 heaters - Crowdfunding generated $1.3 million #xiaomi #xiaomiheater https://t.co/FNg2GGJFc9 pic.twitter.com/zg1lqMh575— Giz China (@Gizchina) 27 декабря 2018 г.
Стоимость устройства составила 50 долларов (3500 рублей), его уже заказали более 30 тысяч человек.
Во-вторых, был анонсирован портативный пылесос Xiaomi SWDK Cordless Portable Vacuum Cleaner.
Мощность устройства составляет 450 ватт, вес - 1 кг. Во время работы пылесос не только затягивает в себя пыль, но и обеззараживает поверхность ультрафиолетом.
Заряжается пылесос за 2,5 часа, чего достаточно для 25-минутной уборки. Стоимость маленького чуда - 36 долларов (2500 рублей).
xiaomi mijia SWDK wireless handheld dust mite controller ultraviolet vacuum cleaner smart for home drop https://t.co/y0CdPhZP40 pic.twitter.com/jJINfR86Ef— xiaomi (@Asadiweb) 27 декабря 2018 г.