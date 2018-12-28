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Рубрика: Спорт

Ушел из жизни легендарный советский хоккеист Евгений Зимин

Текст: Данила Жиляев

Легендарный советский хоккеист Евгений Зимин скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте московского "Спартака", за который прославленный нападающий провел большую часть карьеры.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Зимин вошел в историю не только как двукратный олимпийский чемпион, но и как автор первой шайбы сборной СССР в знаменитой Суперсерии 1972 года против Канады. В то время он выступал как в "Спартаке", так и в национальной команде в одной тройке с Владимиром Шадриным и Александром Якушевым.

"От Зимина болельщики ждали чуда, он и был тем самым волшебником, который умел сделать во время игры настоящую сказку. Незаменимый игрок в "золотом" составе "Спартака", который во второй половине 60-х годов прошлого века дважды становился лучшей команды страны, - сказано в сообщении "красно-белых". - Он навсегда остался в народной памяти благодаря голу в ворота ЦСКА в решающем матче чемпионата страны 1969 года, а также шайбе, ставшей для сборной СССР первой в знаменитой Суперсерии с канадскими профессионалами. Но даже и без этих свершений Евгения Зимина помнили бы как классического форварда советской эпохи, который был приверженцем умного и красивого хоккея".

Имя Зимина неразрывно связано со "Спартаком", за который он провел немало славных матчей. В общей сложности на счету нападающего 315 игр в чемпионатах СССР и 185 голов. После окончания карьеры Евгений Владимирович был директором СДЮШОР "Спартака", являлся старшим тренером команды, затем - генеральным менеджером. В последние годы выступал в качестве телекомментатора и эксперта

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