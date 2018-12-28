В 18 тысячах населенных пунктов спутниковое ТВ стало бесплатным

В населенных пунктах, где отсутствует сигнал эфирного цифрового телевидения, смотреть программы 20 общедоступных федеральных каналов можно будет бесплатно через спутник.

Поправки об этом в Закон "О связи" подписал президент, они вступили в силу со дня их официального опубликования. Спутниковые операторы теперь обязаны предоставлять бесплатный доступ к каналам первого и второго мультиплекса там, где нет цифрового сигнала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). К этим каналам относятся "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "Петербург - 5 канал", "Россия Культура", "Россия 24", "Карусель", "ОТР", "ТВ Центр - Москва" "РЕН ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

Все спутниковые операторы подтвердили готовность обеспечить бесплатный просмотр этих каналов в 18 тысячах населенных пунктов, которые включены в перечень, составленный минкомсвязью (опубликован на сайте ведомства). В них проживают около 800 тысяч семей.

Однако за приставку, антенну и ресивер для приема спутникового сигнала придется заплатить. Оператор имеет право взять с абонента плату за услугу по подключению этого оборудования.

В отличие от подключения цифровой приставки, для эфирного телевидения процесс наладки спутникового оборудования более трудоемкий. Сначала надо определить правильное место на крыше или стене дома, чтобы антенна-тарелка была в зоне приема спутника. После ее установки нужно смонтировать ресивер и настроить его на частоту спутника, протянуть провод в помещение, где стоит телевизор, и, установив рядом с ним приставку, соединить их друг с другом.

Плату за подключение можно будет внести при заключении договора с тем оператором спутникового телевидения, который выберет телезритель. Все спутниковые операторы работают в тесном контакте с администрациями субъектов РФ, есть договоренность, что они будут давать 30-процентную скидку при покупке комплектов оборудования жителями населенных пунктов, которые есть в перечне минкомсвязи. Об этом говорил ранее на "деловом завтраке" в "Российской газете" руководитель РТРС Андрей Романченко.

Эфирная сеть вещания цифрового телевидения охватывает 98,4 процента населения. В 2019 году все россияне смогут смотреть в эфире бесплатно 20 каналов в цифровом стандарте DVT-T2 со стереозвуком. Достаточно иметь телевизор или приставку этого стандарта для преобразования сигнала для старого аналогового телевизора и дециметровую антенну. Рекомендации по оборудованию и его настройке размещены на сайте смотрицифру.рф.

В 2019 году в три этапа (11 февраля, 15 апреля и 3 июня) будет отключено аналоговое вещание федеральных телеканалов. На высвободившихся частотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. На экранах аналоговых телевизоров появится объявление об отключении и телефон горячей линии РТРС куда можно позвонить и задать вопросы о переходе на цифру. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.