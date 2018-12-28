В Чехии налетчик захватил в заложники клиентов банка

В чешском городе Пршибрам в 60 км от Праги грабитель совершил неудачный налет на банк и не смог скрыться до прибытия полиции. В итоге он захватил в заложники посетителей и персонал банка, передает ТАСС.

"Вооруженный мужчина в пятницу после обеда совершил попытку ограбления банка в городе Пршибрам, - подтвердила представитель местной полиции Моника Шиндлова. - Он удерживает там заложников".

Первоначально в плену оказались девять человек, затем одного из них налетчик согласился отпустить. Полиция ведет переговоры со злоумышленником, и он всячески подчеркивает, что "не намерен никому причинить вреда".