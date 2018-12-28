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Рубрика: В мире

В Финляндии арестована россиянка по запросу США

Текст: Марина Алешина
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В международном аэропорту Хельсинки задержана 30-летняя гражданка РФ на основании ордера Интерпола по запросу американских властей. Решение о ее возможной депортации в США или освобождении будет принимать министерство иностранных дел Финляндии.

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Об этом агентству РИА Новости сообщили в консульском отделе посольства РФ в Суоми. Речь идет о россиянке Оксане Вовк, которая в настоящее время фигурирует под именем Мира Тэрада. Американская сторона обвиняет девушку, проживавшую в 2013-2016 годы в Соединенных Штатах, в правонарушениях, связанных с распространением наркотиков и отмыванием денег. Тэрада свою вину отрицает. В то время, как финские следователи изучают материалы дела, предоставленные им американскими коллегами, гражданке России назначен бесплатный адвокат. В дипмиссии говорят, что оказывают ей консульскую помощь и находятся в контакте с властями Финляндии по этому делу. Сообщается, что девушка содержится в следственном изоляторе "в условиях, соответствующих европейским стандартам". Судебное заседание назначено на 2 января.

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