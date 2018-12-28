В Кремле приветствовали контроль Дамаска над Манбиджем

Возвращение Манбиджа под контроль правительственных сил Сирии в Москве приветствуют и считают, что это способствует стабилизации обстановки в арабской республике.

На вопрос журналистов, одобряют ли в Кремле контроль Дамаска над курдскими районами Сирии, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил: "Конечно. Безусловно, это позитивный шаг в сторону стабилизации обстановки".

"Тенденция к расширению зоны контроля правительственных сил - безусловно, позитивная", - подчеркнул Песков.

Напомним, что сирийское агентство САНА сообщило, что подразделения правительственных сил вошли в Манбидж и подняли над городом флаг республики.