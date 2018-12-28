В Кремле заявили о цейтноте переговоров по газу с Арменией

Переговоры Москвы и Еревана по цене на газ сейчас находятся в цейтноте. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос о том, есть ли сроки переговоров, Песков сказал: "Есть. Мы в цейтноте".

Эта тема затрагивалась на переговорах президента России Владимира Путина и и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна. "Было условлено интенсифицировать переговоры по газу, потому что до вчерашнего дня, к сожалению, мы не могли констатировать активных разговоров между нашим "Газпромом" и армянскими коллегами", - пояснил Песков.