В Москве неизвестные избили битой рэпера Птаху

Трое неустановленных пока злоумышленников атаковали в пятницу в Москве рэп-исполнителя Птаху (Давида Нуриева).
При этом жертва нападения никаких серьезных травм не получил - медицинская помощь музыканту не понадобилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя рэпера Птахи Марину Евстифееву.
"На него в Москве напали с битой сзади три человека, ударили его, но каких-то серьезных повреждений он не получил", - рассказала представитель, которую рэпер Птаха заверил, что "справится сам".
Нападавшие с места инцидента скрылись. Известно, что и в правоохранительные органы с заявлением рэпер Птаха обращаться не стал.
При этом РЕН ТВ дополняет, что нападению на Птаху пыталась воспрепятствовать охрана здания, около которого развернулась драма.
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Я сильно отличаюсь от человека, которого вам показывают мои враги в своих речах наедине. Не верьте им, я ещё хуже. Но знайте, в лицо они мне этого не скажут, ибо знают, что лгут, и духа у них хватает только на шёпот за моей спиной. Хотя это духом даже назвать сложно. #цаоonelove #цаоrecords #птаха #птахааказануда #зануда Фото: @marinaevstifeeva
Рэпер Птаха, также известный как Зануда, родился в 1981 году в Баку. Первый сольный альбом выпустил в 2009-м. Первую пластинку в составе группы Centr - двумя годами ранее.
Снялся с Тимати и Алексеем Чадовым в комедийной мелодраме "Жара", где сыграл вора Давида.
Имеет смысл напомнить, что в конце октября в одном из ночных клубов столицы был избит другой экс-участник Centr - былинный Гуф, получивший тогда сотрясение и переломы.
Вчера также сообщалось, что рэперу Элджею запретили въезд на Украину.