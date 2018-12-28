В Москве неизвестные избили битой рэпера Птаху

Трое неустановленных пока злоумышленников атаковали в пятницу в Москве рэп-исполнителя Птаху (Давида Нуриева).

При этом жертва нападения никаких серьезных травм не получил - медицинская помощь музыканту не понадобилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя рэпера Птахи Марину Евстифееву.

"На него в Москве напали с битой сзади три человека, ударили его, но каких-то серьезных повреждений он не получил", - рассказала представитель, которую рэпер Птаха заверил, что "справится сам".

Нападавшие с места инцидента скрылись. Известно, что и в правоохранительные органы с заявлением рэпер Птаха обращаться не стал.

При этом РЕН ТВ дополняет, что нападению на Птаху пыталась воспрепятствовать охрана здания, около которого развернулась драма.

Рэпер Птаха, также известный как Зануда, родился в 1981 году в Баку. Первый сольный альбом выпустил в 2009-м. Первую пластинку в составе группы Centr - двумя годами ранее.

Снялся с Тимати и Алексеем Чадовым в комедийной мелодраме "Жара", где сыграл вора Давида.

Имеет смысл напомнить, что в конце октября в одном из ночных клубов столицы был избит другой экс-участник Centr - былинный Гуф, получивший тогда сотрясение и переломы.

Вчера также сообщалось, что рэперу Элджею запретили въезд на Украину.