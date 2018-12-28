В музее Осло пропали шесть картин Мунка

В музее Стенерсена в Осло обнаружилась пропажа 47 картин, шесть из которых принадлежали кисти знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка, передает РИА Новости со ссылкой на издание Dagbladet.

"Шесть работ, которые, как предполагалось, хранились в музее Мунка, по-видимому, пропали. В общей сложности как минимум 47 произведений искусства из собрания Стенерсена исчезли", - выяснили местные журналисты.

Как считают инициаторы расследования, экспонаты могли пропасть в 1990-е годы, когда картины находилась без охраны в общежитии и кафе студенческого городка Согн.

Директор музея Мунка не смог внятно объяснить пропажу и подчеркнул, что его структура может нести ответственность за картины лишь с 2010 года, а ответственность за более раннее хранение картин возложил на мэрию Осло.