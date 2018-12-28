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Рубрика: Власть

В Совфеде прокомментировали заявление Меркель и Макрона по Азову

Текст: Галина Мисливская
Лидеры Германии и Франции загоняют ситуацию в Азовском море в тупик, не пытаясь вникнуть в инцидент между Россией и Украиной и слепо поддерживая Киев в этой ситуации, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Фото: EPA-EFE/ OMER MESSINGER Фото: EPA-EFE/ OMER MESSINGER
Фото: EPA-EFE/ OMER MESSINGER

Так сенатор прокомментировал совместное заявление Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона, которые потребовали от России обеспечить "свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов", а также безусловно освободить "нелегально захваченных украинских моряков".

"Совместное заявление президентов Германии и Франции очень смахивает на ультиматум, что, несомненно, не будет воспринято Россией", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

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"Такое заявление, на мой взгляд, не только не приведет к разрядке ситуации в Азовском море, но, напротив, может окончательно загнать ее в тупик", - считает сенатор. Он удивлен тем, "такие взвешенные политики, как Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон, слепо поддерживают Киев, даже не пытаясь вникнуть в существо конфликта".

"По сути, Киеву дается зеленый свет на новые провокации", - считает Франц Клинцевич.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и двинулись к Керченскому проливу. Суда опасно маневрировали и были задержаны после того, как экипажи катеров отказались подчиниться законным требованиям погранслужбы ФСБ России, суда пытались в обход действующих правил прорваться через Керченско-Еникальский канал. Члены экипажей - 24 гражданина Украины - были арестованы. Всем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ").

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Провокация Украины в Керченском проливе
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