В США полиция обнаружила тела двух подростков в "саду Санта-Клауса"

В США полиция нашла тела двух подростков, пропавших в городке Гайтон (штат Джорждия). Сначала исчез 16-летний Элвин Крокер-младший. В последний раз его видели более двух лет назад. А с октября этого года в школу перестала ходить14-летняя Мэри Крокер.

Сотрудники правоохранительных органов обыскали дом 49-летнего Элвина Крокера, который подрабатывал в роли Санта-Клауса в местном супермаркете. Тела детей были обнаружены зарытыми в саду.

Их отец обвиняется в жестоком обращении с несовершеннолетними. Причина гибели подростков пока не установлена, передает РИА Новости.