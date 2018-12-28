В Ватикане впервые вынесли приговор за отмывание денег

Уголовный суд Ватикана вынес обвинительный вердикт в отношении римского предпринимателя Анджело Пройетти, который был признан виновным в отмывании денег и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

Святой Престол, стремящийся избавить институт религиозных дел (банк Ватикана) от репутации оффшорной зоны, принял решение пересмотреть свой УК около восьми лет назад. Как сообщает служба печати города-государства, Пройетти стал первым человеком, в отношении которого за все эти годы ватиканская юстиция применила статью 421-ого Уголовного кодекса ("отмывание грязных денег").

Мужчину взяли под домашний арест еще в 2016-м году. Его заподозрили в мошенничестве с банкротством его строительной фирмы Edil Ars Srl, выполнявшей работы по контрактам для различных организаций Ватикана. Кроме того, за два года до этого выяснилось, что на текущем счету бизнесмена в ватиканском банке лежало более 1 миллиона евро. На эти средства был наложен арест в 2014-м году после того, как в результате проведенного следствия был установлен факт отмывания денег со стороны Анджело Пройетти.

"Вердикт трибунала является принципиально важным для работы по предотвращению отмывания денег, начатой городом-градом несколько лет назад", - отмечают в Святом Престоле. Напомним, что подобные обязательства самое маленькое государство в мире взяло на себя в 2009 году, подписав соглашение с Евросоюзом.