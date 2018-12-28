Видео: Борис Гребенщиков оригинально поздравил поклонников с Новым годом

На официальном YouTube-канале Бориса Гребенщикова появилось крайне необычное (а какого еще от него можно было ждать?) поздравление с наступающим Новым годом.

Вертикальное видео продолжительностью чуть больше минуты демонстрирует нам погруженного в интимный полумрак и вооруженного акустической гитарой патриарха отечественной рок-музыки. Который играет и в своей неповторимой манере напевает фрагмент старинного русского романса "Гори, гори, моя звезда".

Как именно стоит понимать выбор именно этого (мягко говоря, не слишком веселого) сочинения в качестве праздничного "тоста", 65-летний БГ не уточнил. Хотя удивляться - учитывая, что в последнее время Борис Борисович все чаще пребывает в меланхоличном настроении - тут, наверное, нечему.