Вильфанд рассказал, какой погодой запомнится 2018 год

Прошедший год запомнится москвичам хорошей погодой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на конференции в "Российской газете".

В столичном регионе было очень долгое лето: с 30 апреля до 22 сентября. При этом температура выше 30 градусов была всего несколько дней. Она является неблагоприятной и тяжело переносимой.

В сентябре не было бабьего лета, на этот месяц просто распространилось лето. При этом осень выдалась солнечной. Вильфанд напомнил, что в прошлом декабре солнце светило лишь 6 минут. В этом году осенние месяцы и даже декабрь не имели дефицита в солнце.