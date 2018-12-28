Владельцы Samsung Galaxy S9 пожаловались на проблемы

Пользователи Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, обновившие свои гаджеты до Android 9.0 Pie, столкнулись с неожиданной проблемой. У них перестал работать цифровой помощник Bixby.

Как уточняет портал Gizchina, версия Bixby 2.0 перестала понимать многих команд, которые были активны до обновления. Это разочаровывающий результат для корейского производителя, который поставил цель сделать нового помощника жизнеспособной альтернативой Google Assistant.

Владельцам Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus рекомендовано пока не обновляться до последней версии Android и подождать, пока разработчики решат проблему.