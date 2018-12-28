Владимир Путин подписал закон об "умных" счетчиках электроэнергии

С июля 2020 года в России начнут повсеместно заменять старые приборы учета электроэнергии на новые, которые будут сами передавать данные о потреблении, получат защиту от мошенников и станут ограничивать подачу ресурсов неплательщикам. Обязанность за установку "умного" счетчика снимут с потребителя и перенесут на гарантирующего поставщика или сетевую организацию.

Закон, который вносит такие поправки в Закон "Об электроэнергетике", подписал президент Владимир Путин. Документ также обязывает ресурсников обеспечить "умный" учет электроэнергии в новых домах с 2021 года, с того же срока все субъекты электроэнергетики начнут дистанционный обмен данными, полученными через счетчики. Плату за "умный" прибор учета компании включат в тариф и растянут на долгий срок, чтобы потребитель это не почувствовал.

Введение интеллектуального учета позволит сделать плату за потребление более честной: каждое домохозяйство будет платить только за себя, а тот, кто не платит, просто не получит ресурсов. Энергетики, в свою очередь, начнут экономить за счет снижения потерь в сетях, что, по оценкам министра энергетики РФ Александра Новака, сэкономит до 80 миллиардов рублей в год. Эти средства компании будут вкладывать в обновление инфраструктуры.

Сейчас в России используется около 300 видов счетчиков разных поколений и производителей, не отвечающих минимальным требованиям интеллектуальной системы учета. По оценкам главы "Россетей" Павла Ливинского, интегрировать их в единую систему невозможно.