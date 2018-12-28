Во Франции накрытый лавиной мальчик час пролежал под снегом и выжил

Во Франции спасателям удалось найти живым подростка, попавшего под лавину.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте в департаменте Савойя. Как пишет РИА Новости, 12-летний мальчик со своими друзьями оказался в закрытом для катания на лыжах секторе. Кроме того, на его куртке не было специального датчика.

"Ребенок, который находился под снегом почти час, был спасен собакой Жетро и ее проводником . Это чудо, так как шансов найти живым человека, который провел под снегом более 15 минут, очень мало", - говорится в сообщении, размещенном на странице местной жандармерии в Twitter.