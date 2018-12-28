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28.12.2018 20:08
Рубрика: Власть

Володин: Берлин и Париж не должны вмешиваться в дело по инциденту на Азове

Текст: Галина Мисливская

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает недопустимым вмешательство в судебный процесс, который идет сейчас в отношении украинских моряков, задержанных за попытку нарушения морской границы России в Керченском проливе. Заявление главы нижней палаты распространила в пятницу пресс-служба Госдумы.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали от России обеспечить "свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов", а также безусловно освободить "нелегально захваченных украинских моряков".

"Что касается требования освобождения моряков - есть национальное законодательство Российской Федерации, идет следствие, решение должен вынести суд", - заявил Володин.

"Мы должны жить в едином правовом пространстве, думаю, что лидерам двух демократических европейских стран хорошо известно, что вмешательство кого бы то ни было, несмотря на занимаемые должности, в процесс правосудия - это не просто недопустимо, но и может быть предметом внимания правоохранительных органов", - отметил он.

"Хотелось бы предостеречь от таких заявлений в адрес нашей страны, которая входит в Совет Европы и национальное законодательство которой соответствует всем стандартам международного права", - подчеркнул спикер Госдумы.

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости
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Он также прокомментировал обеспокоенность лидеров Франции и Германии по поводу соблюдения прав человека в Крыму.

"Высказывать свою озабоченность о правах человека в Крыму нужно было до референдума 2014 года, когда власти Украины запрещали там обучение детей на родном языке", - считает Володин. По его мнению, сейчас такое право обеспечено, поскольку статусом государственного на полуострове обладают три языка - русский, украинский и крымско-татарский. "Этого не было сделано за 23 года нахождения Крыма в составе Украины", - подчеркнул спикер.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Провокация Украины в Керченском проливе
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