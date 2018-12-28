Володин призвал Меркель и Макрона не вмешиваться в дела РФ

В распространенном ранее совместном заявлении президента Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель содержится требование обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив и освободить задержанных там 25 ноября украинских моряков (напомним, что они нарушили границу РФ, а власти РФ сочли это провокацией Киева). Помимо этого, политики выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму.

Вячеслав Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы, призвал Меркель и Макрона не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского Союза о соблюдении этого принципа.

- Есть национальное законодательство Российской Федерации, идет следствие, решение должен вынести суд, - напомнил глава нижней палаты парламента РФ. - Мы должны жить в едином правовом пространстве. Думаю, что лидерам двух демократических европейских стран хорошо известно, что вмешательство кого бы то ни было, несмотря на занимаемые должности, в процесс правосудия - это не просто недопустимо, но и может быть предметом внимания правоохранительных органов.

Он предостерег от такого рода заявлений в адрес России, которая входит в Совет Европы, и национальное законодательство которой соответствует всем стандартам международного права.

Отвечая на обеспокоенность Меркель и Макрона в связи с ситуацией с правами человека в Крыму, Володин обратил их внимание на то, что им "следовало бы разобраться с ситуацией у себя дома, прежде чем давать такие комментарии в адрес других стран".

- В России, в отличие от Франции и Германии, не используют водометы, газ и резиновые пули для разгона участников акций протеста. Советую обратить свое внимание для начала на это, - сказал спикер Госдумы.

Он также отметил, что высказывать свою озабоченность о правах человека в Крыму нужно было до референдума 2014 года, "когда власти Украины запрещали там обучение детей на родном языке".

Володин отметил, что сегодня в Крыму такое право обеспечено, и статусом государственного обладают три языка - русский, украинский и крымско-татарский. Чего не было сделано за 23 года нахождения Крыма в составе Украины.

В целом же он призвал политиков "думать, прежде чем делать такие заявления".