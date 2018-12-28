За ложную экспертизу при госзакупках ввели уголовную ответственность

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности экспертов, предоставляющих ложные заключения при госзакупках. Теперь такому "специалисту" грозит до трех лет лишения свободы и запрет на профессию сроком на четыре года.

Ужесточающие поправки будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, а также в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, в УК РФ появится новая статья 200.6 "Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Но она предусматривает не только лишение свободы, но и другие наказания, в зависимости от степени тяжести последствий. Например, за крупный ущерб - штраф 300 тысяч рублей, либо лишение дохода сроком на один год.

А в КоАП внесена ответственность для должностных лиц - штраф в размере от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, а для юридических лиц - штраф от 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.