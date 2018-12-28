За переводы ежемесячных выплат на детей банки не будут брать проценты

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам взимать плату за услуги по переводу ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Напомним, что в конце 2017 года был подписан закон о ежемесячных выплатах семьям с невысокими доходами при рождении или усыновлении первого ребенка.

На выплаты имеют право жители России, у которых первенец родился после 1 января 2018 года. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, рассчитанного за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

С заявлением о назначении выплаты можно обратиться в любое время в течение 1,5 лет со дня рождения (усыновления) ребенка. Самый удобный способ - подать документы через центр госуслуг. Выплата назначается в течение месяца с даты приема (регистрации) заявления с документами на 1 год.

Суммы выплачиваются через кредитные организации, указанные в заявлениях, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) материалов. Для того, чтобы еще на полгода продлить выплаты, нужно будет повторно подать заявление и документы. В общей сложности выплаты производятся до того момента, когда ребенку исполнится 1,5 года.

Размер выплаты - это величина прожиточного минимума для детей, установленная в регионе за II квартал года, предшествующего обращению. Например, в Москве в нынешнем году их размер составил 14 252 рубля.