"Желтые жилеты" попытались прорваться в резиденцию Макрона

Во французском департаменте Вар около четырех десятков протестующих совершили попытку ворваться в летнюю резиденцию президента страны Эмманюэля Макрона. Совершить задуманное им не удалось - "желтых жилетов" остановили сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает "Газета.ru", протестующие надеялись застать в резиденции самого главу государства, который, по их мнению, мог приехать сюда на рождественские каникулы. Отмечается, что позже "желтые жилеты" намерены предпринять еще одну попытку прорваться в охраняемое здание.

Напомним, что ранее "желтые жилеты" инсценировали "казнь" президента, отрубив манекену голову, к которой была прикреплена фотография Макрона.