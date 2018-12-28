Жительница Бурятии обнаружила во дворе своего дома рысь

Во время прогулки с собакой жительница Бурятии встретила в своем дворе дикую рысь. По вызову к многоквартирному дому приехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.

В пресс-службе республиканского Управления Росгвардии сообщили, что к моменту прибытия правоохранителей животное пряталось под балконом. Рысь была напугана, шипела, прыгала на стены и не хотела подпускать к себе людей. На ее спасение ушло около 20 минут.

Поймать "гостью" смогли только совместно с прибывшими на помощь специалистами региональной службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Сейчас найденной рысью занимаются в Бурприроднадзоре.