Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 536-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 11 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; 2000, N 2, ст. 140; 2002, N 26, ст. 2523; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 29, ст. 2906; 2007, N 24, ст. 2830; 2011, N 1, ст. 16; N 46, ст. 6407; 2012, N 53, ст. 7609; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4234; 2017, N 31, ст. 4795; N 52, ст. 7929; 2018, N 1, ст. 76; N 45, ст. 6829) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 статьи 44 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

2) в статье 49:

а) пункт 1 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

б) абзац первый пункта 2 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,".

Статья 2

Внести в статью 121 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4217; 2016, N 52, ст. 7502, 7503; 2017, N 27, ст. 3951; 2018, N 1, ст. 4) следующие изменения:

1) в части 8 слова "Федеральной службе войск" заменить словом "войсках";

2) в части 13 слова "Федеральной службе войск" заменить словом "войсках";

3) в части 14 слова "Федеральной службе войск" заменить словом "войсках".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4831; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 19, ст. 1835; N 35, ст. 3607; 2006, N 48, ст. 4946; N 52, ст. 5505; 2007, N 16, ст. 1823; 2008, N 30, ст. 3612; 2009, N 29, ст. 3624; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2010, N 26, ст. 3247; 2011, N 1, ст. 16; N 14, ст. 1806; 2013, N 14, ст. 1659; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 22, ст. 3091; N 27, ст. 4160; 2017, N 27, ст. 3945; N 30, ст. 4442; 2018, N 41, ст. 6190; N 47, ст. 7130) следующие изменения:

1) в абзаце седьмом статьи 2 слова "Федеральной службе войск" заменить словом "войсках";

2) в статье 3:

а) в пункте 3:

подпункт 3 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

подпункт 4 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

б) пункт 6 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

3) пункт 1 статьи 8 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

4) пункт 1 статьи 15 после слов "Государственной противопожарной службе," дополнить словами "органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,", после слов "учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

5) в статье 171:

а) подпункт 2 пункта 2 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

б) пункт 6 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

6) абзац третий статьи 25 после слов "Государственной противопожарной службе," дополнить словами "органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,", после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,".

Статья 4

Часть 11 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 18; 2009, N 30, ст. 3739) после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,".

Статья 5

Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1943; 2014, N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155) после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 403-Ф3 "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; N 30, ст. 4595; N 46, ст. 6407; 2013, N 7, ст. 607; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 1, ст. 55; 2017, N 31, ст. 4795; N 52, ст. 7929; 2018, N 1, ст. 76; N 45, ст. 6829) следующие изменения:

1) часть 13 статьи 35 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

2) в статье 40:

а) часть 1 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

б) часть 3 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6965; 2015, N 27, ст. 3964; 2016, N 27, ст. 4183; N 52, ст. 7486; 2018, N 1, ст. 4; N 27, ст. 3947; N 41, ст. 6190) следующие изменения:

1) часть 5 статьи 2 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

2) пункт 1 части 1 статьи 12 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

3) часть 4 статьи 13 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

4) часть 1 статьи 16 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,".

Президент Российской Федерации В. Путин