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29 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7758 (295)

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 536-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата подписания 27 декабря 2018 г.
Опубликован 29 декабря 2018 г.

Принят Государственной Думой 11 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; 2000, N 2, ст. 140; 2002, N 26, ст. 2523; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 29, ст. 2906; 2007, N 24, ст. 2830; 2011, N 1, ст. 16; N 46, ст. 6407; 2012, N 53, ст. 7609; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4234; 2017, N 31, ст. 4795; N 52, ст. 7929; 2018, N 1, ст. 76; N 45, ст. 6829) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 статьи 44 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

2) в статье 49:

а) пункт 1 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

б) абзац первый пункта 2 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,".

Статья 2

Внести в статью 121 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4217; 2016, N 52, ст. 7502, 7503; 2017, N 27, ст. 3951; 2018, N 1, ст. 4) следующие изменения:

1) в части 8 слова "Федеральной службе войск" заменить словом "войсках";

2) в части 13 слова "Федеральной службе войск" заменить словом "войсках";

3) в части 14 слова "Федеральной службе войск" заменить словом "войсках".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4831; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 19, ст. 1835; N 35, ст. 3607; 2006, N 48, ст. 4946; N 52, ст. 5505; 2007, N 16, ст. 1823; 2008, N 30, ст. 3612; 2009, N 29, ст. 3624; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2010, N 26, ст. 3247; 2011, N 1, ст. 16; N 14, ст. 1806; 2013, N 14, ст. 1659; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 22, ст. 3091; N 27, ст. 4160; 2017, N 27, ст. 3945; N 30, ст. 4442; 2018, N 41, ст. 6190; N 47, ст. 7130) следующие изменения:

1) в абзаце седьмом статьи 2 слова "Федеральной службе войск" заменить словом "войсках";

2) в статье 3:

а) в пункте 3:

подпункт 3 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

подпункт 4 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

б) пункт 6 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

3) пункт 1 статьи 8 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

4) пункт 1 статьи 15 после слов "Государственной противопожарной службе," дополнить словами "органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,", после слов "учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

5) в статье 171:

а) подпункт 2 пункта 2 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

б) пункт 6 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

6) абзац третий статьи 25 после слов "Государственной противопожарной службе," дополнить словами "органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,", после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,".

Статья 4

Часть 11 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 18; 2009, N 30, ст. 3739) после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,".

Статья 5

Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1943; 2014, N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155) после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 403-Ф3 "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; N 30, ст. 4595; N 46, ст. 6407; 2013, N 7, ст. 607; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 1, ст. 55; 2017, N 31, ст. 4795; N 52, ст. 7929; 2018, N 1, ст. 76; N 45, ст. 6829) следующие изменения:

1) часть 13 статьи 35 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

2) в статье 40:

а) часть 1 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

б) часть 3 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6965; 2015, N 27, ст. 3964; 2016, N 27, ст. 4183; N 52, ст. 7486; 2018, N 1, ст. 4; N 27, ст. 3947; N 41, ст. 6190) следующие изменения:

1) часть 5 статьи 2 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

2) пункт 1 части 1 статьи 12 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

3) часть 4 статьи 13 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,";

4) часть 1 статьи 16 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации,".

Президент Российской Федерации В. Путин