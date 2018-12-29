Российский биатлонист Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере. В дуэте с Екатериной Юрловой-Перхт он выступил на "Рождественской гонке" в немецком Гельзенкирхене.

Увы, нашей паре не слишком удалось выступление - на первом из двух этапов, масс-старте, они стали лишь девятыми. И на решающем этапе - пасьюте - им пришлось стартовать с существенным отставанием от лидеров. В итоге они не смогли существенно улучшить свои позиции и стали седьмыми.

Выиграли "Рождественскую гонку" итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, хотя на последней стрельбе Хофер поверг напарницу в ступор, когда, лидируя, промахнулся аж трижды. Тем не менее, он сумел удержать лидерство и на финишном спурте оторвался от дышавшего ему в спину немца Симона Шемппа, который вместе с Франциской Пройс стал вторым.

Судьба третьего места заслуживает отдельного упоминания. Не только Шипулин в последний раз в карьере вышел на трассу. Интернациональным дуэтом выступили знаменитые супруги - норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева. И если после масс-старта они были третьими, то к финишу гонки преследования Уле-Эйнар подходил четвертым, чуть отставая от немца Бенедикта Долля.

Немецкий спортсмен, однако, совершил красивый поступок, хоть легендарный Бьорндален никогда не нуждался в поблажках от соперника. Но именно сегодня он заслуживал особых почестей, и Долль, притормозив, дал норвежцу поравняться с собой, взял его за руку, и вместе они доехали до финиша. Перед самой чертой Бенедикт пропустил Бьорндалена вперед.

Конечно, "Рождественская гонка" - это, прежде всего, шоу. Но выступают в нем профессионалы, и болельщики увидели настоящую страсть и борьбу. Неслучайно Шипулин после финиша не скрывал недовольства результатом, как будто это был обычный этап Кубка мира, просто не слишком удачно сложившийся.

"Я не считаю, что достойно закончил карьеру, но назад уже ничего не вернуть, - сказал Антон в эфире телеканала "Матч ТВ". - Мы с Катей оказались не готовы, соперники были в лучшей форме. У меня было большое желание проявить себя здесь лучше, но не получилось. Слез вы от меня не дождетесь, но я благодарю всех болельщиков, которые меня поддерживали. Я очень это ценю, это придавало мне сил на протяжении всей карьеры. Каждый метр в концовке давался мне все тяжелее и тяжелее. Хоть я ни с кем и не конкурировал, но понимал, что эти метры приближают меня к концу карьеры. Хорошо, что не пришлось на финише с кем-то бороться, потому что сил уже не было".

Юрлова-Перхт с трудом сдерживала слезы - не от огорчения результатом, а от того, что этот старт оказался последним в карьере Антона. Она, в отличие от партнера, не считает, что "Рождественскую гонку" они проиграли.

"Я не знаю, что сказать, хочу расплакаться от того, что услышала сейчас от Антона. Он просто сказал: "все", - призналась Катя. - Я безумно рада провести с ним заключительную гонку в его карьере. Я рада за то, как выступили Даша с Уле-Эйнаром, и за нас с Антоном. Я считаю, что мы эту гонку не проиграли - мы вышли и боролись".