Антонов: 2018-й стал годом упущенных возможностей между Россией и США

Уходящий год стал временем упущенных возможностей в российско-американских отношениях. Такую оценку 2018-му году дал посол России в США Анатолий Антонов. Дипломат заверил, что Москва предприняла множество усилий для выправления ситуации, кроме того, Вашингтону были переданы серьезные предложения по конкретным проектам и двусторонним контактам.

По словам Антонова, в этом году "удалось подразвить диалог" между секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, которые провели ряд переговоров. Полезными были декабрьские консультации по вопросам антитеррора между делегациями двух стран, важным шагом стали визиты американских законодателей в Москву, однако полноценное взаимодействие между парламентариями восстановить пока не удалось.

Не получается реализовать и предложение России по возобновлению совместных совещаний министров иностранных дел и обороны России и США в формате "два плюс два". Однако при этом военные двух стран продолжают контакты в Сирии, ведется обмен мнениями между внешнеполитическими ведомствами по Афганистану и КНДР, пишет ТАСС.

Говоря об американских санкциях в отношении России, Анатолий Антонов охарактеризовал такую политику как "проявление однобокого мышления". С помощью санкций любители простых популистских решений в вашингтонском истеблишменте хотят "заставить Россию, по их словам, платить за ее поведение", - констатировал дипломат, подчеркнув, что это тупиковый путь. Вопреки многочисленным санкционным волнам Россия продемонстрировала устойчивость и способность развиваться.

Подавляющее большинство американских политиков продолжают разыгрывать "российскую карту". С точки зрения посла РФ, "русская угроза" очень нужна для оправдания внешних и внутренних проблем Америки". Антонов убежден, что при встречных усилиях Россия и США могли бы добиться многого во благо россиян, американцев и всего мирового сообщества.