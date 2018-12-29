Астропрогноз: 2019 год станет началом серьезных перемен

Если говорить об общем направлении, то астрологический прогноз приказывает, что полоса консерватизма, в которую мы вступили после 2010 года, подходит к концу. 2019 год - первый после этого периода, когда возможно начало существенных перемен.

В ближайшее время они только-только начнутся, и, наверное, еще не все их ощутят. Существенного подъема в будущем году все еще не будет, зато для него уже расчищено место. И перемены, реформы, либерализация станут более явными в 2020-2022 годах. 2019 - переломный год при переходе к новому долговременному этапу.

Время открытий

Расположение социальных планет - Юпитера и Сатурна - весь следующий обещает многим из нас хороших социальных достижений. Сулит успех, новые возможности, способствует путешествиям, развитию культурных связей, образованию, упрочению контактов между государствами. Абитуриенты и студенты смогут хорошо выбирать учебу по призванию. Ученым удастся без помех развиваться в своем творчестве и карьере. А тем, кто давно хотел начать преподавать, предстоящий период может предоставить такую возможность.

Тот, кто хочет заняться бизнесом и подготовил для этого почву, также не встретит на пути препятствий. Это время открытий, развития культуры, литературы, увеличения масштабов издания книг и газет, в том числе появления и развития новых форм СМИ в интернете. Время развития философии, сглаживания противоречий и разногласий в религии. Укрепятся все связи - деловые, любовные и духовные.

Это также год личных достижений, упрочения авторитета, оптимизма. Захочется творить и создавать масштабные проекты на работе, несмотря даже на средний заработок. Появятся шансы на успех, лучший финансовый достаток и новые достижения. Плодотворный период для активной работы дома и на благо семьи. Такого сильного Юпитера хватит на всех, успехи и возможности будут просто зашкаливать! Но перемены не наступят одномоментно. Будет борьба, ломка, острые полемики в обществе. Мы будем свидетелями всего этого на протяжении года.

От редакции. Особо подчеркнем: речь идет о тенденциях и возможностях. Как вы всем этим распорядитесь, во многом зависит от каждого из нас.

Весной экономике будет трудно

Плутон, высшая планета, на протяжении года будет нести мощные трансформации - разрушение и созидание, кардинальные перемены в социуме и в жизни вообще. Процессы идут первоначально скрыто - именно этот этап и соответствует 2019 году. Все это особенно будет ощутимо в апреле-мае, а затем в декабре. Эти два периода чреваты особенным напряжением в экономике, политике, законотворчестве, а также техногенными и природными катаклизмами. Все это может случиться на фоне социальных конфликтов, которые начнут проявляться в 2019 году.

Затем движение Урана может принести финансовую нестабильность, что особенно проявится в марте. Весной вообще события в экономике обратят на себя внимание: увеличится вероятность кризиса банковской системы и фондовых бирж. Есть вероятность обвалов на финансовых рынках. Да и на протяжении года ситуация в экономике будет проблемной. Но, по всей видимости, цены на нефть останутся на достаточно высоком уровне, что благоприятно для экономики России. Влияния разных планет противоречивы, так же будет противоречив и год.

Потерпим до 2020-го

Социальные проблемы в России (здравоохранение, образование, пенсии, зарплаты, занятость) будут примерно на прежнем уровне. Прорыв и изменения, улучшения в жизни граждан возможны в будущем, после 2020 года, а пока стоит набраться терпения.

Сфера культуры, искусства, музыки и театра, медицины, химии сейчас на взлете, в них возможны открытия. Достижения в работе, в творчестве - один из ключевых аспектов 2019 ода! Удача придет к тем, кто не скрывает своих талантов, постоянно учится и стремится к сотрудничеству. Гениальные произведения искусства должны быть созданы на протяжении года. Вдохновение для этого будет! 2-19-й - также год защиты природы и экологичных методов в оздоровлении, их развития и активного использования.

Впереди - пять затмений

В 2019 году нас ожидают пять затмений: 6 (солнечное) и 21 (лунное) января, 2 (солнечное) и 17 (лунное) июля; 26 декабря (солнечное). Январь, июль и декабрь - важные зоны напряжения 2019 года. Вблизи затмений может "штормить" в самых разных сферах жизни - в политике, экономике, природе и в частной жизни людей. Следует избегать перегрузок и стрессовых ситуаций, беречь здоровье, быть внимательнее.

Дни риска 2019 года

Традиционно, уточняю все дни риска на протяжении года. Этот прогноз работает для всех знаков Зодиака. Он составлен по аспектам соответствующих дней - это общая для всех ритмика. В эти дни, когда картина неба над нами неспокойна, не стоит рисковать, давать себе слишком большие нагрузки и начинать очень важные дела.

Январь 5, 6, 8, 11, 13, 19, 20, 21

Февраль 1 (вечер), 2, 4, 5, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 26

Март 1, 5, 6, 7, 20, 21, 29

Апрель 1, 2, 5, 10 ,13, 18, 19, 24, 25, 27

Май 4, 5, 6, 7, 10, 18, 19, 23, 30

Июнь 3, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 27

Июль 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 24

Август 1, 2, 12, 13, 15, 16, 23, 24, 29, 30

Сентябрь 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 28

Октябрь 1, 5, 7, 13, 14, 26, 27, 28

Ноябрь 5, 12, 14, 18, 23,24,26

Декабрь 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 26