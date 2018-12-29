Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 526-ФЗ "О внесении изменения в статью 49 Федерального закона "Об использовании атомной энергии"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Внести в часть пятую статьи 49 Федерального закона от 21 ноября 1995 года N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4552; 2004, N 35, ст. 3607) изменение, заменив слова "и органы службы безопасности" словами ", органы федеральной службы безопасности, войска национальной гвардии Российской Федерации, а также подразделения ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в соответствии с законодательством Российской Федерации о ведомственной охране".

Президент Российской Федерации В. Путин