Балет Монте-Карло представил программу "В компании Нижинского"

Легендарный Зал Шарля Гарнье, жемчужина Казино и Оперы Монте-Карло, был колыбелью "Русского балета" Дягилева. Именно эта сцена стала теперь площадкой для открытия традиционного фестиваля "Монако Данс Форум", где были представлены две мировые премьеры - "Петрушка" Игоря Стравинского в хореографии Йохана Ингера и "Нравилась ли мне мечта?" Йеруна Вербрюггена на музыку "Послеполуденного отдыха фавна" Клода Дебюсси.

В программу, названную "В компании Нижинского", также вошли "Дафнис и Хлоя" Мориса Равеля в хореографии Жан-Кристофа Майо и "Призрак розы" Карла Марии фон Вебера, поставленный Марко Гёке. Блистательная световая партитура создана Фабианой Пиччоли, Домиником Дрийо и Удо Хаберландом.

Русские потешные сцены "Петрушки" Стравинского Йохан Ингер интерпретировал как интернациональную "гиньольную" притчу об отчаяниях, рефлексиях и возрожденном торжестве протестующего человеческого духа. Автор поместил действие в мир глянцевой мишуры и высокой моды. Кутюрье Сергей Лагерфорд в черном костюме и черных очках (явная отсылка к Карлу Лагерфельду) пребывает на вершине славы. Ассоциативно обнаруживаются параллели и с импресарио Сергеем Дягилевым. Кукольную троицу - Петрушку, Арапа и Балерину - постановщик превратил в манекенов. Художник Сальвадор Матеу Альдухар окутал артистов Жиоржи Оливейру, Альваро Прието и Анну Блэкуэлл в обтягивающие трико: словно некие структурные формы скульптурной человеческой субстанции, антропоморфные муляжи с бельмами вместо глазниц. Эти манекены в спектакле - связь между живым и неживым, магически соединяющая материю и дух, жизнь и смерть. Они живут в спектакле собственной жизнью. В них, даже отправленных на склад после модного показа, не гаснут человеческие чувства, а в финале разбитый манекен Петрушки оживает. В своей умной работе Ингер смешивает миры людей и манекенов, где переплетается желание быть понятым, плотское влечение, сила, продажная любовь и жажда взаимности. Спектакль "Петрушка", когда-то сочиненный Стравинским, Фокиным, Бенуа и исполненный Нижинским, теперь поставлен в эстетике современного танцтеатра и в контексте современных жизненных реалий.

Резидент-хореограф труппы Йерун Вербрюгген представил свое видение музыки "Послеполуденного отдыха фавна" Дебюсси в балете "Нравилась ли мне мечта?", поставив его для двух солистов-мужчин. Образность шедевра Дебюсси с прихотливой зыбкостью неуловимых состояний, с переливающейся плавностью мелодики и колористичностью гармонии подана хореографом как пластическая фантазия. Молодой мужчина в джинсах (Бенджамин Стоун), погруженный в глубокий сон, встречает темнокожего субъекта (Алексис Оливейра) в маске. Этот дуэт похож на таинственное и опасное рандеву, полное страсти и плотских импульсов.

Опус "Призрак розы" был поставлен Марко Гёке в Монте-Карло в 2009 году на музыку "Приглашения к танцу" и увертюры "Владыка духов" Карла Марии фон Вебера. Отталкиваясь от легендарного детища дягилевских "Русских сезонов", хореограф создал пластическую токкату "сердца и души". На сцене, усыпанной лепестками роз, оживают шесть духов желания. Сам Призрак розы является в грезах девушке, но неожиданно (в сравнении с первоисточником Михаила Фокина) во второй части балета шквал чувств обуревает самого Призрака-мужчину. Блистательные артисты Анисса Брюле и Даниеле Дельвеккио с фантастической телесной эмоциональностью передают все оттенки чувств.

В начале прошлого века Морис Равель по заказу Сергея Дягилева создал на сюжет греческого пасторального романа Лонга "Дафнис и Хлоя" бессмертную музыку для балета, которую сам назвал "хореографической симфонией". Хореограф Жан-Кристоф Майо создал в 2010 году балет, где весну расцветающей любви Дафниса и Хлои представил в формате синтетического танцтеатра. Сам спектакль - постижение Дафнисом и Хлоей (прекрасные Симоне Трибуна и Анхара Баллестерос) друг друга в любви. Вторая пара любовников Доркон и Ликэнион (Матей Урбан и Марианна Барабаш) символизирует одушевленные силы природы, покровительствующие юным влюбленным. Кульминацией балета под экстатический лейтмотив любви Дафниса и Хлои становится восторженное слияние прекраснейших человеческих чувств с ликующим дыханием природы.

На вечере "В компании Нижинского" современные хореографы отдали дань признания легендарному танцовщику Вацлаву Нижинскому. Не только роли, но и он сам с его новаторством и волнующей чувственностью танца вдохновляют авторов век спустя заново перечитывать его репертуар.