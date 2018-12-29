Банк России установил курсы валют на новогодние праздники

Официальный курс доллара установлен с 30 декабря на отметке 69,47 рубля. Он снизился по сравнению с предыдущим показателем на пять копеек. Курс евро установлен на отметке 79,46 рубля, он понижен на 20 копеек.

По состоянию на 13.10 мск, биржевой курс рубля на Московской бирже колеблется возле 69,5 рубля за доллар. На максимуме этот показатель рос в субботу, 29 декабря, до 69,67 рубля.

Ранее Московская биржа сообщала, что в период новогодних праздников торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, фондовом рынке и рынке депозитов, а также срочном рынке будут проводиться 3,4 и 8 января.