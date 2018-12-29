Белорукова заняла четвертое место на первом этапе "Тур де Ски"

В итальянском Тоблахе стартовала ежегодная престижная лыжная многодневка "Тур де Ски". В первый день соревнований состоялся спринт свободным стилем у мужчин и женщин.

Среди девушек лучшая из россиянок Юлия Белорукова вплотную приблизилась к подиуму - она заняла четвертое место. Первой стала представительница Швеции Стина Нильссон, на втором месте расположилась ее соотечественница Ида Ингемарсдоттер. Замкнула тройку Джессика Диггинс из США.

У мужчин также недалеко от первой тройки оказался Александр Большунов - он показал шестой результат. Лучшим оказался норвежец Йоханнес Клебо, второе место у француза Ришара Жюва, третье - у еще одного представителя Франции Люка Шанава.

Увы, не слишком удачно сложился этап для победителя "Тур де Ски"-2016/17 Сергея Устюгова, который не так давно вернулся на старты после травмы, полученной на предсезонных сборах. Он, как и еще один россиянин Глеб Ретивых, выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала.

Второй этап "Тур де Ски" состоится также в Тоблахе в воскресенье. На завтра запланированы гонки классическим стилем на 15 км у женщин и на 10 км у мужчин.