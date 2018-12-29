Новости

Министр труда назвал необходимую для преодоления бедности сумму 21:55
СМИ: Марлен Хуциев с супругой госпитализированы в Москве 21:18
Военные летчики доставили Деда Мороза в Сербию 21:14
Матч "Русской классики" ВХЛ завершился серией буллитов 21:07
Путин рассказал о планах на новогодние праздники 21:05
Путин сообщил, что договорился с Лукашенко поиграть в хоккей 20:59
Белорукова заняла четвертое место на первом этапе "Тур де Ски" 20:57
МИД указал на опасное развитие ситуации в Донбассе 20:54
СК опубликовал видео с места убийства топ-менеджера нефтяной компании 20:43
Собянин запустил "новогодний" транспорт 20:22
"Желтые жилеты" подожгли вход в здание Банка Франции в Руане 20:13
Неизвестный на автомобиле попытался прорваться в аэропорт Ганновера 20:07
ЦБ: В ноябре россияне активно скупали автомобили и телевизоры 20:01
СМИ: Первая группа американских военных покинула Сирию 19:44
"Невозвратные" билеты на поезда начнут продавать с 20 января 19:44
В правительстве рассказали, на сколько может подорожать жилье в 2019 году 19:41
В Минпросвещения предложили ввести ограничения по процедуре усыновления 19:08
В лобовом ДТП на Урале погибли три и пострадали два человека 19:05
Опрос: На Украине снизился уровень поддержки "евромайдана" 19:02
СМИ: КНДР инициирует секретные контакты с США 18:45
Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже 18:33
Глава Тувы подарил "особым" детям хаски и мяч с автографом Павлюченко 18:30
Порошенко подписал закон о расширении морской зоны Украины 18:23
МЧС открыло "горячую линию" после ДТП с шестью жертвами в ХМАО 18:17
Теннисист Хачанов стал третьим на турнире в Абу-Даби 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
Какие законы помогут нам жить в новом году
Какие законы помогут нам жить в новом году
29.12.2018 20:57
Рубрика: Спорт

Белорукова заняла четвертое место на первом этапе "Тур де Ски"

Текст: Данила Жиляев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В итальянском Тоблахе стартовала ежегодная престижная лыжная многодневка "Тур де Ски". В первый день соревнований состоялся спринт свободным стилем у мужчин и женщин.

Среди девушек лучшая из россиянок Юлия Белорукова вплотную приблизилась к подиуму - она заняла четвертое место. Первой стала представительница Швеции Стина Нильссон, на втором месте расположилась ее соотечественница Ида Ингемарсдоттер. Замкнула тройку Джессика Диггинс из США.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Конькобежец Кулижников выступил с лучшим результатом сезона в мире

У мужчин также недалеко от первой тройки оказался Александр Большунов - он показал шестой результат. Лучшим оказался норвежец Йоханнес Клебо, второе место у француза Ришара Жюва, третье - у еще одного представителя Франции Люка Шанава.

Увы, не слишком удачно сложился этап для победителя "Тур де Ски"-2016/17 Сергея Устюгова, который не так давно вернулся на старты после травмы, полученной на предсезонных сборах. Он, как и еще один россиянин Глеб Ретивых, выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала.

Второй этап "Тур де Ски" состоится также в Тоблахе в воскресенье. На завтра запланированы гонки классическим стилем на 15 км у женщин и на 10 км у мужчин.

Норвежская прыгунья с трамплина умерла в возрасте 17 лет
Спорт Виды спорта Зимний спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле приняли к сведению призыв Меркель по украинским морякам
В Госдуме ответили на заявление Украины о потерях из-за блокады Крыма
Сервис поиска попутчиков подтвердил исчезновение женщины
Еврокомиссар Эттингер заявил о невозможности остановить "Северный поток-2"
В Крыму открыли движение по первому участку трассы "Таврида"