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Рубрика: В мире

Белый дом: Трамп не отдавал приказ о выводе военных из Афганистана

Президент США Дональд Трамп не принимал решения о сокращении венного присутствия в Афганистане. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Маркис. Он также подчеркнул, что президент не отдавал приказ Пентагону о начале процесса вывода военнослужащих с территории этой страны.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Трамп: США не собираются выводить войска из Ирака

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на пресс-релиз, который имеется в распоряжении агентства. Ранее издание Wall Street Journal заявило, что Трамп приказал министерству обороны США разработать план сокращения воинского контингента в Афганистане, речь якобы шла о выводе из ближневосточного государства более семи тысяч американских военных, пишет РИА Новости.

Напомним, в Афганистане США находятся с 2001 года. Сейчас здесь насчитывается свыше 14 тысяч военнослужащих. При прежнем президенте США Бараке Обаме в Афганистане было менее 10 тысяч американских военных.

В мире США В мире Ближний Восток Афганистан
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