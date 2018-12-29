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29.12.2018 16:01
Рубрика: Экономика

Биржевой курс евро поднялся до 80 рублей

Текст: Роман Маркелов
Курс евро на Московской бирже поднялся 29 декабря, в последний день торгов 2018 года, до 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В последний раз курс евро достигал 80 рублей 14 сентября. Днем 29 декабря курс евро коснулся ровно 80 рублей, после чего показатель немного откатился назад. Доллар в субботу днем торгуется близко к психологически важной отметке 70 рублей, на максимуме его курс на Московской бирже поднимался в субботу до 69,74 рубля.

Фото: depositphotos.com
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Конец года всегда связан с ростом спроса на валюту в связи с высоким туристическим периодом, говорится в обзоре ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. Тем не менее, игра по рублю в текущем году завершается ослаблением российской валюты почти на 20 процентов, указывает он.

По мнению Кочеткова, следующий год может оказаться более позитивным. Российский внешний долг, скорее всего, окажется меньше международных резервов, что является весьма редким явлением в мировых финансах, говорит он. При текущей цене на нефть бюджет РФ остается профицитным, хотя и не столь сильно, как при ценах выше 70 долларов за баррель, отмечает аналитик.

Экономика Финансы Валютный рынок Компании Биржи ММВБ-РТС Обзор рынков Курс рубля
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