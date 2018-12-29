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29 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7758 (295)

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 537-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и статью 12 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях""

Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2010, N 28, ст. 3553; 2013, N 27, ст. 3436; N 52, ст. 6961; 2015, N27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28; N27, ст. 4198; 2017, N 49, ст. 7328; 2018, N 1, ст. 89; N 32, ст. 5106; N 49, ст. 7524) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 15 после слов "микрофинансовые организации, предоставляющие микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства" дополнить словами "и (или) организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,";

2) в статье 152:

а) часть 3 после слов "аудиторской организации" дополнить словами "или индивидуального аудитора (за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательный аудит проводится только аудиторской организацией)";

б) в части 4 слова "вправе осуществлять" заменить словом "осуществляют";

в) в части 5:

в абзаце первом слова "частями 1 - 3" заменить словами "частями 1 - 4";

пункт 2 после слов "аудиторским организациям" дополнить словами ", индивидуальным аудиторам";

г) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Оценка соблюдения региональными гарантийными организациями требований настоящей статьи проводится корпорацией развития малого и среднего предпринимательства ежегодно. Порядок и сроки проведения корпорацией развития малого и среднего предпринимательства оценки соблюдения региональными гарантийными организациями требований настоящей статьи и подтверждения соблюдения или несоблюдения указанных требований устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.";

3) пункт 9 части 4 статьи 251 после слов "микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования," дополнить словами "региональных гарантийных организаций,".

Статья 2

В пункте 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3435; 2013, N 51, ст. 6695; 2016, N 1, ст. 27; N 27, ст. 4163) слова "три миллиона" заменить словами "пять миллионов".

Президент Российской Федерации В. Путин