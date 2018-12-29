Центробанк установит новогодний курс рубля

В субботу, 29 декабря, Банк России установит курсы валют сразу на все новогодние праздники. В следующий раз ЦБ пересмотрит их только 9 января 2019 года.

Хотя Московская биржа уйдет "в отгулы" не на все новогодние каникулы, а только до 3 января. Но результаты торгов не будут отражаться на официальном курсе Центрального банка. Как сообщает на своем сайте МосБиржа, торги на валютном рынке, драгметаллов, фондовом, на рынке депозитов, срочном рынке будут проводиться 29 декабря 2018 года, 3-4 и 8 января. В эти дни они пройдут по всем инструментам, "за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп". ТО есть в праздничные дни набор инструментов будет несколько ограничен.

"Судя по торгам в рублевых парах в пятницу, рубль остается под давлением, - говорит финансовый аналитик Анна Бодрова.- Это значит, что с большой долей вероятности ЦБ РФ повысит курсы доллара и евро на предстоящие выходные и все новогодние каникулы. В среднем пересмотр на повышение может составить от 10 до 50 копеек в каждом случае".

Что касается мировых площадок, то эксперт напоминает: "31 декабря - укороченный торговый день в Великобритании и США, в Японии выходной. Во вторник, 1 января, будут закрыты биржи NISE и Nasdaq, а также ICE. Кроме того, на Чикагской фондовой бирже, CME, 1 января будут закрыты торги фьючерсными контрактами на нефть Brent, а также фьючерсом на индекс S&P 500. К полноценным торгам мировые биржи вернутся 2 января, тогда же для торгов будут доступны все основные валютные пары". По прогнозу Анны Бодровой, после новогодних праздников доллар может стоить на валютных торгах около 69,5 рубля, евро - примерно 79,65 рубля.