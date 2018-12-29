Здоровья, мира во всем мире, а также материального благополучия - социологи ВЦИОМ выяснили, что россияне попросили у деда Мороза в подарок.

Самым главным подарком для большинства наших соотечественников было бы здоровье. Его у главного новогоднего волшебника попросили себе 37 процентов россиян. Второе место в листе желаний занимает просьба о мире во всем мире. Материального благополучия пожелали себе всего 9 процентов наших сограждан, в основном молодежь. Еще пять процентов попросили себе под Новый год карьерного роста и повышения зарплаты. Столько же - благополучия всем людям.

Среди других просьб к Деду Морозу - пожелания процветания и стабильности стране, родственникам и всем окружающим,мечты о повышении пенсий, о понижении цен на все, а также страстное желание россиян закрыть все кредиты и раздать долги.

Корреспондент "РГ" поинтересовался у Михаила Кизилова, главного редактора журнала "Смена" (журналу в будущем году исполнится 95 лет) - совпадают ли его просьбы с пожеланиями россиян.

- Во втором классе я отличился ответом на вопрос, который нам задала учительница, - говорит Михаил Григорьевич. -Я сказал почему-то "здоровье". Мне было лет девять, я даже не знаю, почему я так сказал. А сейчас я бы попросил то, самое главное, что всегда просила моя бабушка: "Чтобы не было войны".