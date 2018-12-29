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29.12.2018,  
12:14
Текст:  Руслан Мельников

Die Welt: испытания "Авангарда" вызвали беспокойство в Пентагоне

Западные СМИ сообщают о сильнейшем впечатлении, которое произвели на американских военных успешные испытания российского ракетного комплекса "Авангард".

Как пишет немецкое издание Die Welt, речь может идти о настоящей панике. "Российский "Авангард" заставляет нервничать американских военных, которые пока не имеют никакой защиты от нового оружия" - констатирует издание.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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В публикации отмечается, что новая российская ракета "быстра как молния", но в качестве главного преимущества "Авангарда", который может быть оснащен ядерными или обычными боеголовками, указывается его маневренность. Die Welt подчеркивает, что "Авангард" не похож на обычную межконтинентальную баллистическую ракету, поскольку он может маневрировать в верхних слоях атмосферы со скоростью, значительно превышающей скорость звука.

"Это могут быть волнообразные изгибы полета, как у "прыгающего" по воде камня", - приводит издание мнение военного эксперта, который пожелал сохранить анонимность. Дугой эксперт - командующий стратегическим командованием США Джон Хайтен - ранее заявил прямо: "Нет никакой защиты, которая могла бы помешать применению такого оружия против нас".

Однако проблему для США представляет не только скорость и маневренность "Авангарда", но и сложность его обнаружения и точного отслеживания. Из-за кривизны Земного шара действие радаров ограничено. "Вы должны видеть на тысячи миль, а не на сотни", - отметил эксперт Пентагона и бывший глава НАСА Майкл Гриффин.

Фото: Министерство обороны РФ
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Ситуация усугубляется еще и тем, что в Тихом океане не так много островов, на которых можно установить радары, к тому же они, скорее всего, станут целями для удара. Поэтому эксперты считают, что США придется размещать отслеживающую аппаратуру в космосе. В публикации также отмечается, что сейчас уже не только Россия, но и Китай превосходит США в сфере гиперзвукового оружия.

Не только немецкое издание сообщает о панических настроениях на Западе. Washington Examiner констатирует, что российский комплекс "Авангард" превосходит любую гиперзвуковую систему США. А портал Military Watch Magazine отмечает, что перехватить его не смогут ни действующие системы ПРО, ни те, которые еще не созданы. А The National Interest признает, что российское гиперзвуковое оружие уже делает создание нескольких ядерных боеголовок, неуязвимых для перехвата, более рентабельным, чем традиционные стратегические вооружения.

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