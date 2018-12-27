"Плач Ярославны": испытания "Авангарда" всколыхнули западные СМИ

Гиперзвуковой комплекс "Авангард" в минувшую среду поразил не только условную цель, но и "взорвал" западные СМИ. Журналисты пытаются понять, насколько серьезную угрозу несет новое русское оружие.

Напомним, что 26 декабря Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина провело испытания ракеты комплекса "Авангард". Пуск прошел успешно, ракета на гиперзвуковой скорости поразила условную цель.

Впервые был обнародован подробный видеоролик, демонстрирующий испытания засекреченного оружия. Разумеется, западные СМИ отозвались на событие многочисленными публикациями.

Автор издания Washington Examiner Том Роган в статье "Что новое гиперзвуковое оружие Путина означает для Америки" настроен весьма пессимистично.

"Программа по созданию "Авангарда" действительно производит большое впечатление, потому что этот комплекс превосходит любую гиперзвуковую систему американской армии", - отмечает он.

Журналист уверен, что таким образом президент России сигнализирует Америке о своей решимости финансировать ВПК и армию для того, чтобы США чувствовали угрозу. Том Роган опасается, что в 2020-е годы Москва и Пекин будут использовать гиперзвуковые технологии для разработки еще более мощных неядерных систем. Они могут быть использованы для поражения важнейших американских объектов, например крупных командных центров, штабов и авианосцев, пишет он.

"Новый министр обороны должен добиться результата в работе с подрядчиками, работающими над противодействием новой угрозе", - призывает Роган.

В журнале The National Interest вышла статья под категоричным заголовком "Почему Америка должна бояться нового авангардного гиперзвукового оружия России: "У нас нет никакой защиты".

Обозреватель Марк Эпископос вначале напоминает о знаковом послании Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта, в котором он впервые предупредил НАТО о создании гиперзвукового оружия.

Тогда, по словам автора, многие восприняли это как блеф. Но последующие события подтвердили, что оружие вполне реально и представляет стратегическую угрозу, признается журналист.

"В настоящее время американские военные эксперты пессимистично оценивают способность США перехватывать такие ракеты: "У нас нет никакой защиты против такого оружия", - заявил генерал ВВС США Джон Э. Хайтен. Следует отметить, что для оружия с потенциальными разрушительными возможностями, такими как ядерная система "Авангард", даже относительно высокий уровень перехвата, скажем, 50 процентов, все равно будет представлять неприемлемый риск", - констатирует автор.

Марк Эпископос считает, что ориентация России на гиперзвуковое вооружение с предполагаемой возможностью нанесения первого удара, подобное "Авангарду", отражает особый вид стратегического мышления. Разработка и производство нескольких ядерных боеголовок, недоступных для перехвата, могут быть более рентабельны, чем создание обычных стратегических вооружений. То есть качество ракетных комплексов здесь полностью перекрывает количество.

Портал Military Watch Magazine посвящает событию статью с броским заголовком "Как метеорит, как огненный шар: В России завершена подготовка к развертыванию комплекса "Авангард".

Автор считает, что перехватить гиперзвуковую ракету не смогут не только нынешние системы ПРО, но и те, что будут созданы в ближайшие десятилетия.

"В настоящее время не существует ни одной системы, способной перехватывать даже базовые неманевренные гиперзвуковые боеприпасы при относительно низкой скорости в пять чисел Маха, - уточняет журналист. - Предполагается, что скорость Авангарда составляет от 20 до 25 чисел Маха".