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26.12.2018 15:00
Рубрика: Власть

Путин: Испытание "Авангарда" завершилось полным успехом

Текст: Владимир Кузьмин

У России первой в мире появился новый вид стратегического вооружения, прокомментировал президент Владимир Путин финальные испытания ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Он позволит надежно обеспечивать оборону страны и народа на десятилетия вперед.

По поручению главы государства министерство обороны провело завершающие испытания ракетной системы "Авангард". "Оно только что завершилось, завершилось полным успехом: подтверждены все тактико-технические данные", - заявил президент на встрече с кабинетом министров, куда он приехал сразу после испытаний ракеты.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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Событие, полагает Путин, выходит за рамки чисто национальных интересов. "Новый вид стратегического оружия в мире впервые появился у нас и надежно будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперед", - заявил глава государства.

Первый полк "Авангарда" в войсках стратегического назначения, по словам Владимира Путина, будет развернут в российской армии в следующем году.

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